場邊人語／客場是龍 回家變蟲

●美式足球 例行賽季即將結束，關鍵時刻主場敗北影響重大。

屬於NFL 國聯西區小組的亞里桑紅雀隊和洛杉磯公羊隊13日在亞里桑納州格林戴爾（Glendale）的「「洲際產業保險 理財球場」（State Farm Stadium）進行本季第2次會戰。紅雀隊由24歲四分衛穆雷（Kyler Murray）領銜，公羊隊則是以33歲四分衛斯塔福德（John Matthew Stafford）擔任攻擊發起人。雙方上半場以13：13戰成平手，然而紅雀隊終場以23：30惜敗。

紅雀隊自9月12日以來10勝3敗，3次敗筆都在主場發生，分別輸給綠灣包裝工隊、卡羅萊納黑豹隊和紅雀隊。10月3日紅雀隊走訪公羊隊的主場，則是以37：20凱旋而歸。

紅雀隊失利之後，NFL國聯季後賽種子排名形勢依次為綠灣包裝工隊、坦帕灣海盜隊、紅雀隊、達拉斯牛仔隊、公羊隊、49人隊和華盛頓隊。

這場賽事吸引6萬3999名球迷捧場，作東的紅雀隊全場有30分鐘56秒掌控球權，較公羊隊29分鐘4秒掌控球權時間稍多，但是主隊7次遭判罰損失54碼，客隊有5次遭判罰損失40碼。紅雀隊雖然在終場之前13分鐘38秒，傳接8碼達陣，倒數37秒又於49碼踢門成功，可惜時間耗盡。

斯塔福德是底特律獅隊於2009年選秀圈點的狀元，本季轉隊公羊隊，當晚累積傳球30次給6名隊友，其中23次成功，成功率76.67%，其中身高6呎2吋的外接球員庫普（Cooper Kupp），15次成為傳球對象13次成功傳接推進123碼，最遠傳球距離44碼。

身高5呎11吋的外接球員小貝克漢（Odell Cornelious Beckham Jr.），也有7次成為傳球對象6次成功傳接推進77碼，最遠傳球距離40碼。庫克目前是大聯盟的接球王，1517次成為傳球對象113次成功傳接累積推進1489碼。

斯塔福德全場共推進310碼，有3次傳球達陣，其中2次在第3節，沒有遭到攔截，但是有3次遭到擒殺，最遠傳球距離52碼；此外，他還曾經為2名隊友製造21次衝鋒機會推進89碼。

穆雷是亞里桑紅雀隊於2019年選秀圈點的狀元。他在這場比賽累積傳球49次給6名隊友，其中32次成功，成功率有65.31%，總共推進383碼，沒有傳球達陣而且有2次遭到攔截4次遭到擒殺，最遠傳球距離47碼。他還7次持球衝鋒累進61碼。

穆雷的隊友、身高6呎4吋的外接球員格林（Adriel Jeremiah Green），10次成為傳球對象7次成功傳接推進102碼，最遠傳接距離36碼。他在本季由辛辛那提紅人隊轉隊，當晚完成職業生涯第139場比賽，累積傳接距離超過1萬碼，達到1萬84碼。