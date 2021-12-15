場邊人語／老薑夠辣 終場全拿

6天之內，水牛城比爾隊先後敗於NFL 「最佳師徒拍檔」手中。

NFL美聯東區小組的水牛城比爾隊由25歲四分衛艾倫（Joshua Patrick Allen）領銜，6日於紐約上州 水牛城以10：14的比數向近70歲的總教練比利契克（William Stephen Belichick）監軍的新英格蘭 愛國者隊挑戰失敗，12日走訪佛羅里達州坦帕灣，在6萬5655名現場球迷面前，雖然奮勇追趕，然而在延長賽階段又遭到主場海盜隊44歲四分衛布雷迪(Tom Brady)終場前5分鐘31秒的以58碼長傳達陣，在關鍵時刻以27：33敗陣。

這些年來，布雷迪率隊出戰比爾隊36場，這是第33次勝出。比利契克足智多謀，布雷迪柔中帶剛，他們是當代NFL最令人欣羨和畏懼的「最佳師徒拍檔」；他們也有「兩頭蛇」（Two-headed Monster）的綽號。

海盜隊的外接球員裴瑞曼（Breshad Perriman）現年28歲，身高6呎1吋，曾是中佛州大學傑出球員。12日全場2次成為傳接目標，只有1次傳接成功，就是在終場前接獲布雷迪的中路傳球並且甩開對方奔跑達陣。裴瑞曼在這個球季先後被底特律獅隊和芝加哥熊隊看不上，他一直渴望在有限的出場時間找到自己。裴瑞曼及時接應的傳球，不僅是他個人在本球季至今唯一的一次傳接，而且是布雷迪有歷史意義的生涯第700次傳球達陣（包括例行賽和季後賽）。

布雷迪目前一直在刷新NFL的個人進攻紀錄；他在上半場第2節傳球給隊友外接球員依凡斯（Mike Evans），完成22年戎馬生涯第7143次傳接成功，超越剛退役的紐奧良聖徒隊四分衛布里斯（Drew Christopher Brees）創下的7142次紀錄。這是布雷迪在這個球季第3次刷新布里斯的紀錄；另外兩次分別是於10月3日在波士頓客場，布雷迪也是和伊凡斯合作，在第1節就改寫布里斯的8萬358碼累積傳球距離紀錄。10月31日在紐奧良客場，布雷迪超越布里斯成為大聯盟傳球達陣次數最多的四分衛。

截至12月15日，布雷迪本季出賽13場，累積傳球554次，其中378次成功，準確度有68.2%，共推進4134碼，場均推進距離318碼，這些技術指標在大聯盟領先群倫。

布雷迪當天累積傳球46次給7名隊友，其中31次成功，準確度有67.39%，共推進363碼，最遠傳球距離58碼，有2次傳球達陣，沒有遭到攔截；此外，他還7次持球衝鋒累進16碼，有1次衝鋒達陣，最遠衝鋒距離12碼。

比爾隊的艾倫渾身是勁，當天累積傳球54次給8名隊友，其中36次成功，準確度有66.67%，共推進308碼，最遠傳球距離25碼，有2次傳球達陣，1次遭到攔截；此外，他還親自持球衝鋒12次累進109碼，有1次衝鋒達陣，最遠衝鋒距離23碼，成為大聯盟第4位單場至少傳球300碼和衝鋒100碼的四分衛。