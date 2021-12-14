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場邊人語／年度最佳 楊恩可嘉

彭廣揚
阿拉巴馬大學四分衛楊恩。（路透）
阿拉巴馬大學四分衛楊恩。（路透）

美國大學「東南14校聯盟」（The Southeastern Conference）和阿拉巴馬大學，再度成為校園美式足球競技的焦點。

美國大學校際運動總會（NCAA）於11日在紐約市宣布，現年20歲的阿拉巴馬大學四分衛楊恩（Bryce Christopher Young）擊敗匹茲堡大學四分衛皮克特（Kenny Pickett）和俄亥俄州立大學四分衛史饒德（C.J. Stroud），當選美國大學美式足球年度最佳運動員，成為第87屆「海斯曼獎盃」（Heisman Memorial Trophy）得主。

最近21年以來有18名四分衛當選，歷年「海斯曼獎盃」得主有37人職司四分衛。

楊恩是阿拉巴馬大學總教練沙邊（Nick Saban）的子弟兵，也是校史首名四分衛榮獲年度最佳運動員獎項。阿拉巴馬大學自從2009年以來產生過3名「海斯曼獎盃」得主，分別是離校後效力休士頓德州佬隊和紐奧良聖徒隊的跑鋒英格曼（Mark V. Ingram Jr.）（2009年）、離校後加盟田納西泰坦隊的明星跑鋒亨利（Derrick Henry）（2015年）、畢業後為費城老鷹隊跨刀的外接球員史密斯（DeVonta Smith）（2020年）。

史密斯和楊恩連續兩屆獲獎，是「海斯曼獎盃」最近5年以來第2次出現同一學校連續兩年有運動員獲獎。奧克拉荷馬大學四分衛梅菲爾德（Baker Reagan Mayfield）和四分衛穆雷（Kyler Murray）也曾於2017年和2018年榮獲殊榮；梅菲爾德畢業後獲克里夫蘭布朗隊於2018年度選秀活動圈點為狀元，穆雷則是由亞里桑納紅雀隊於2019年度選秀點名為狀元。

除此之外，耶魯大學（1936-37）、西點陸軍軍官學校（1945-46）、俄亥俄州立大學（1974-75），以及奧克拉荷馬大學和阿拉巴馬大學，是美國大學效益美式足球運動天地僅有的「雙連星」搖籃。

阿拉巴馬大學在最近7年內培育出3名「海斯曼獎盃」得主，不禁使人想起印第安納州私立聖母大學，於1943年到1949年，以及1947年到1953年間，兩度出現7年內孕育3名「海斯曼獎盃」得主的非凡成就。至於阿拉巴馬大學在21世紀13年之間產生4名「海斯曼獎盃」得主的成果，也只有曾經13次稱霸全國的聖母大學可以相提並論；聖母大學於1943年到1953年的11年內培養出4名「海斯曼獎盃」得主。

楊恩是第5位大二美式足球運動員當選年度最佳運動員，目前在巴爾迪摩烏鴉隊當家的四分衛傑克森（Lamar Demeatrice Jackson Jr.）在路易斯維爾大學就讀大二時出賽13次，累積傳球3543碼和有30次傳球達陣，因此當選年度最佳運動員。

楊恩是「東南14校聯盟」第33位「海斯曼獎盃」得主，促使球迷和球評再次向這個運動聯盟致敬；該聯盟在最近3年連續有楊恩、史密斯和布洛（Joe Lee Burrow）得獎。布洛目前是辛辛那提猛虎隊的主攻四分衛。

運動員 足球 俄亥俄州

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