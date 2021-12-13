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場邊人語／戰績不佳 敗責轉嫁

彭廣揚

主帥不靈光，奇言怪行一籮筐。 

戰績在美國職業美式足球大聯盟 (NFL) 國家聯會南區小組敬陪末座的傑克森維爾美洲虎隊，由22歲的四分衛勞倫斯 (William Trevor Lawrence) 領銜，於12日下午1時2分起，走訪田納西州的納什維爾「教師退休基金銀行球場」(TIAA Bank Field) ，迎戰來自在同一小組戰績領先，由33歲四分衛坦奈希爾(Ryan Timothy Tannehill) 率領的泰坦隊，期望終止自從11月14日以來4連敗的局面。 

雙方曾經於10月10日下午在佛羅里州傑克森維爾交鋒，泰坦隊在4節比賽都有得分，終場是以37：19輕易取勝。 

傑克森維爾美洲虎隊此刻顯然無緣季後賽，剩下4場賽程先後出戰休士頓德州佬隊、紐約噴射機隊、新英格蘭愛國者隊和印地安納亞波里斯小馬隊。至今出賽12次，累積只得到180分，總共發動過730次攻擊，428次傳球249次成功，累積推進2421碼只有9次傳球達陣10次遭到攔截11次失誤掉球，還有280次帶球衝鋒累進1327碼和11次達陣。這些表現和其對手比較，高下立即浮現，其對手在同一期間，累積得到320分，總共發動過760次攻擊，397次傳球282次成功，累積推進2979碼有17次傳球達陣5次遭到攔截1次失誤掉球，還有343次帶球衝鋒累進1402碼和15次達陣。 

美洲虎隊目前在傳球達陣、進攻得分、失誤掉球等項目都是美國職業美式足球大聯盟 (NFL) 倒數第一或第二，在防守方面，累積失分和失誤掉球項目都是墊底，換句話說，全隊幾乎完全hold 不住對手攻擊。全隊到如今只有3場賽事得分超過21分，但是其對手有6次單場得到30分以上，並且於12月5日下午在客場，以7：37慘敗於洛杉磯公羊隊。 

美洲虎隊於1月14日聘請57歲的梅爾 (Urban Frank Meyer III) 接任美洲虎隊的總教練，他是於1985年到2000年之間，協助指導高中和大學美式足球隊專訓四分衛、外接球員和防守球員，2005年到2018年之間，先後帶領佛羅里達大學和俄亥俄州立大學奪得全國冠軍。 

梅爾首次從大學校隊轉型到職業球隊，領導心態和行為缺乏與時俱進，仍然停留在帶領大學校隊的「一言堂」作風，不能接受在職業聯賽連續失敗和技不如人的事實，卻只顧浸沉於往日的個人風光片段，將失敗得責任推得一乾二淨，指責他人是「魯蛇」(Losers)，並且頻繁地和球隊職員、球員言語交惡。 

勞倫斯就是梅爾輔導失責的代表，他是今年選秀活動的狀元，但是出賽12次，場場雖然先發，戰績2勝10敗，累積傳球247次成功，成功率為58%，推進距離為2514碼，有9次傳球達陣，10次遭到攔截22次遭到擒殺。 

戰績不佳， 敗責轉嫁，這不成！

足球 俄亥俄州 NFL

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