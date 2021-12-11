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場邊人語：魔術拆穿 國王顏歡

彭廣揚

三連勝的滋味真好。

戰績10勝14敗的NBA沙加緬國王隊8日晚間在主場「金州第一中心」（Golden 1 Center）迎戰戰績只有5勝20敗的奧蘭多魔術隊。主隊在4節比賽每節至少獲得32分，上半場以70比67領先，關鍵的第3節繼續以34比25超前，終場以142比130淨贏客隊12分，拿到12月1日以來第3場勝利，也是主張搶攻的總教練詹特瑞（Alvin Harris Gentry）於11月24日自華爾頓（Luke Theodore Walton）手中接掌兵符後第5勝。

這是國王隊在例行賽季25場賽事中單場得分最多的一次。在此之前，國王隊曾經於11月5日在主場以140比110分的30分差距狂勝北卡夏洛特黃蜂隊，並且創下全隊三分球44次出手22次命中的紀錄。

魔術隊由12月3日起走訪美西排定5場賽事，8日是連續第3場敗仗。魔術隊自10月20日開季以來一勝難求，先後有2次2連敗，1次3連敗，1次4連敗，還有11月19日到29日之間7連敗。

然而魔術隊在這場比賽6度打成平手12次相互領先，國王隊全場掌控球權40分鐘47秒，在前3節都領先，5名替補球員共得到55分，而魔術隊的5名替補則僅收穫29分。巧合的是，魔術隊和國王隊全場都是97次出手投籃和34次三分球投籃，國王隊的投籃命中率54.6%和三分球命中率44.1%略勝一籌。

國王隊的6呎3吋左撇組織後衛福克斯（De’Aaron Martez Fox）以及魔術隊6呎2吋的組織後衛安東尼（Cole Hinton Anthony）都得到33分；福克斯上場33分鐘20秒，於第1節和第3節單節得分兩隊最高，全場出手投籃18次12次命中，準確度66.7%，三分球2投2中，罰球8投7中，還有3個籃板球1次助攻1次抄截和1次火鍋。這是他在本賽季第3次單場至少收穫30分。

21歲的安東尼上陣34分鐘46秒，出手投籃22次12次命中，準確度54.5%，三分球9投6中，罰球4投3中，還有4個籃板球8次助攻和1次抄截。

國王隊身高6呎5吋的21歲後衛哈利伯頓（Tyrese Haliburton）先發表現出色，上陣38分鐘11秒，是全隊在場最久者，出手投籃9次6次命中，準確度66.7%，三分球6投5中，罰球1投1中，共得到18分，還有3個籃板球，多達11次助攻，是兩隊的助攻王，以及3次抄截2次火鍋。

該隊6呎11吋大前鋒巴格利（Marvin Bagley III）替補上陣19分鐘29秒，出手投籃8次4次命中，準確度66.7%，三分球4投2中，罰球2投2中，得到12分，還有6個籃板球和1次抄截。

國王隊換穿新衣，果然已有新意。

國王隊 哈利 北卡

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