場邊人語／狂風猛吹 比爾難追

敢問風從那裡來，考驗大軍有否駕馭能耐。

在NFL 美聯東區小組一直被看好的水牛城比爾隊，由25歲四分衛艾倫(Joshua Patrick Allen)領銜，於6日晚間於紐約上州 水牛城的「高點醫保球場」(Highmark Stadium)迎戰同組由69歲總教練比利契克(William Stephen Belichick)督軍、23歲新紮四分衛瓊斯(Michael McCorkle Jones)領隊的新英格蘭 愛國者隊。這次周一挑燈夜戰吸引6萬9694名現場球迷，甘冒戶外華氏36度低溫旁觀。比爾隊攻守掣肘，愛國者隊步步為營，主隊未能施展長攻遠襲，客隊卻短攻蠶食頻頻奏效，終場比爾隊以10：14飲恨。

簡單地說，愛國者隊雖然在地利、人和因素沒有優勢，但是扮演「海軍陸戰隊，角色成功，一波波搶灘成功，處處攤頭堡工事堅強。

在美聯東區小組，新英格蘭愛國者隊以戰績9勝4敗領先，勝率69.2%，例行賽季還剩4場賽事，分別是主場再戰比爾隊，和傑克森維爾美洲虎隊交鋒，以及客場挑戰印地安納亞波里斯小馬隊和邁阿密海豚隊。比爾者隊目前以7勝5敗在小組緊隨其後，勝率58.3%，例行賽季還剩5場比賽，分別是在主場出戰卡羅萊納黑豹隊、亞特蘭大隼鷹隊和紐約噴射機隊，以及客場挑戰坦帕灣海盜隊和新英格蘭愛國者隊。

愛國者隊自10月24日以來已經連勝7場，造就瓊斯成為NFL第4位剛出道的首個例行賽季就取得7連勝佳績的四分衛。之前3人是芝加哥熊隊的奧頓（Kyle Raymond Orton）（2005年）、匹茲堡鋼人隊的羅斯里斯伯格（Ben Todd Roethlisberger）（2004年）、達拉斯牛仔隊的普瑞斯柯特（Dak Dakota Prescott）（2016年）。

比爾隊主攻四分衛艾倫身高6呎5吋，當天累積傳球30次給7名隊友，其中15次成功，準確度僅50%，共推進145碼，最遠傳球距離26碼；此外，他還6次持球衝鋒累進39碼，特別是在下半場關鍵時刻奮力拚搏，可惜沒有衝鋒達陣，最遠衝鋒距離21碼。

愛國者隊的四分衛瓊斯是阿拉巴馬大學校友，身高為6呎3吋，當天只傳球3次給3名隊友，有2次成功，準確度66.67%，共推進19碼，沒有傳球達陣和遭到攔截，最遠傳球距離12碼。愛國者隊上次單場傳球最少紀錄，是1982年12月12日午後在主場以3比0擊退邁阿密海豚隊，當天愛國者隊四分衛葛羅根（Steven James Grogan）只傳球5次，其中2次成功，共推進13碼。

然而6日在瓊斯策動之下，7名隊友共有46次持球衝鋒累進222碼，有1次衝鋒達陣，最遠衝鋒距離64碼。其中阿拉巴馬大學校友跑鋒24歲的哈瑞斯（Damien Harris）10次持球衝鋒累進111碼，也是23歲的跑鋒史蒂森（Rhamondre Stevenson）有24次持球衝鋒累進78碼；特別是哈瑞斯在第1節結束前5分鐘18秒獨跑64碼達陣，十足給主隊下馬威。