場邊人語：睡獅乍醒 來客受驚

例行賽季出賽11場之後，底特律獅隊終於以壓哨再見達陣拿到首勝。

只不過此時這樣出人意表的表現，會不會影響獅隊在NFL 年度選秀欽點狀元的機會？

底特律獅隊戰績在NFL國聯北區小組墊底，5日午後由27歲四分衛高夫（Jared Thomas Goff）領軍，於密西根州 的「福特球場」（Ford Field）迎戰來自國聯北區小組由33歲四分衛卡珍斯（Kirk Daniel Cousins）領銜的明尼蘇達維京人隊。雖然主隊捧場觀眾只有4萬5691人，獅隊四分衛高夫卻於終場壓哨傳球11碼，給本季才報到的22歲外接球員布朗（Amon-Ra Julian Heru J. St. Brown）達陣，令人難以置信地以29比27逆轉折服對手。

底特律獅隊最近一次捷報距今恰好364天，還需追溯到上個球季，也就是2020年12月6日在伊利諾州芝加哥以34比30擊敗熊隊。至於獅隊最近一次捍衛主場成功，則是於2020年11月15日以30比27擊退華盛頓隊。

底特律獅隊上次在例行賽季取得雙位數勝場是在2014年球季，戰績11勝5敗。該隊在2008年例行賽季曾經留下16場連續敗北的難堪紀錄，2009年戰績也只不過2勝14敗，其實全隊自從2012年以來的10個球季之中，除了1年以外，其他年度的勝場次數都是個位數，曾2次晉級季後外卡賽。

這場比賽是密西根州立大學校友、身高6呎3吋的卡珍斯和柏克萊加州大學 校友、身高6呎4吋的高夫對決。高夫於2016年由洛杉磯公羊隊以狀元圈點，卡珍斯則是於2012年選秀活動由華盛頓紅人隊在第4輪102順位挑選。獅隊在最近4場比賽表現其實引人矚目，在11月14日於客場延長賽以16比16和匹茲堡鋼人隊握手言和，11月21日和25日出賽則連續將對手得分壓制在16分以內。

高夫當天累積傳球41次，其中25次成功，準確率60.98%，共推進296碼，3次傳球達陣、1次遭到攔截，還有2次失誤；此外，他還2次持球衝鋒，沒有衝鋒達陣。卡珍斯累積傳球40次，其中30次成功，準確率75%，締下加入球隊後第12次單場至少30次傳接成功，當天共推進340碼，有2次傳球達陣，還有1次失誤；此外，他還2次持球衝鋒累進6碼，沒有衝鋒達陣。

卡珍斯也打平維京人隊史紀錄，本球季13場出賽有8次全場傳球達陣超過2次而且都有遭到攔截。他自從加盟維京人隊已經累積37次單場至少30次傳接成功。獅隊則是由9月12日以來，11場出戰來首次單場至少獲得20分。