場邊人語／評選激烈 四強出列

●四所美國公立大學的美式足球 隊伍將於12月31日起展開校際美式足球總冠軍征程。

今年度有緣參與爭奪美國大學校際美式足球聯賽年度總冠軍(College Football Playoff National Championship)榮銜的校隊,分別為1785年12月7日創建的喬治亞大學(University of Georgia)、1820年12月18日創建的阿拉巴馬大學(University of Alabama)、1817年8月20日誕生的密西根大學(University of Michigan)和1819年成立的辛辛那提大學(University of Cincinnati)。

阿拉巴馬大學隊代表「東南14校聯盟」(The Southeastern Conference),預定於12月31日下午3分30分起在德州 阿靈頓舉行的「棉花盃」(Cotton Bowl)錦標賽,遭遇來自於「9州11校聯盟」(The American Athletic Conference)的辛辛那提大學隊;出身「14校聯盟」(Big Ten Conference)的密西根大學隊擇定於31日晚間7分30分起在佛羅里達州邁阿密舉行的「橘子盃」(Orange Bowl)錦標賽,對陣同屬「東南14校聯盟」的喬治亞大學隊。這兩場賽事勝出的隊伍將於2022年1月10日在印第安那州印第安納亞波里斯進行年度總冠軍大賽。

過去7年,美國大學校際美式足球聯賽年度總冠軍大賽分別在德州、亞里桑納州、佛羅里達州(2次)、喬治亞州、加州和路易斯安納州舉行。阿拉巴馬大學隊於2016年、2018年和2021年三屆封王;克萊門森大學隊於2017年、2019年兩度稱王;俄亥俄州 立大學各有一次凱旋和落敗的經驗,喬治亞大學隊則曾以23比26惜敗於阿拉巴馬大學隊。

今年度爭奪美國大學校際美式足球聯賽年度總冠軍的隊伍戰績都非常搶眼,排名第4種子的辛辛那提大學隊是13場出賽全勝,而排名第3種子的喬治亞大學隊、種子排行榜首的阿拉巴馬大學隊和排名第2種子的密西根大學隊,戰績都是12勝1敗。各個校隊都由高知名度的總教練統領;阿拉巴馬大學隊是由現年70歲、年薪975萬元的總教練沙邊(Nick Saban)帶領,喬治亞大學隊是由46歲的總教練史馬特(Kirby Smart)領軍,密西根大學隊則是由即將年滿58歲的總教練哈博(Jim Harbaugh)指導,辛辛那提大學隊是由48歲的費柯爾(Luke Joseph Fickell)執掌兵符。

經過14個星期的例行賽程,全美還有21支大學校隊通過6次評估,驗證持續表現精采,它們依次來自聖母大學、俄亥俄州立大學、貝勒大學、密西西比大學、奧克拉荷馬州立大學、密西根州立大學、猶他大學、匹茲堡大學、楊百翰大學、奧勒岡大學、愛阿華大學、奧克拉荷馬大學、威克佛斯特大學、北卡羅萊納州立大學、克萊門森大學、休士頓大學、阿肯色大學、肯塔基大學、路易斯安納大學、聖地牙哥州立大學和德州農工大學。