場邊人語／大局明朗 各不相讓

美國大學校際美式足球 例行賽季，由7月24日起展開活動至今，14個星期以來高潮迭起。

美國大學校際運動總會於5日正午宣布，根據由11名專家組成的評選委員會的意見，今年度最終有份參與爭奪美國大學校際美式足球聯賽年度總冠軍 (CFP National Championship) 榮銜的校隊，來自喬治亞大學、阿拉巴馬大學、密西根大學和辛辛那提大學。

「太平洋6州12校」聯會 (Pac-12 Conference) 於12月3日晚間，在內華達州拉斯維加斯舉行例行賽季年度總冠軍 (The Pac-12 Football Championship Game)，猶他大學隊是以38：10 戰勝奧勒岡大學隊，拿下本季最長的6連勝。

12月4日有7場各個聯盟的例行賽季年度總冠軍賽事，其中最受矚目的是，阿拉巴馬大學隊在總教練沙邊 (Nick Saban) 率領之下，在喬治亞州亞特蘭大客場，以41：24壓倒性取勝由總教練史馬特 (Kirby Smart) 指導的喬治亞大學隊，再次榮獲「東南14校聯盟」(The Southeastern Conference) 例行賽季年度總冠軍 (The SEC Championship Game)。阿拉巴馬大學隊四分衛是大二球員楊恩 (Bryce Young)，他原來是學長瓊斯 (Michael McCorkle Jones) 的替補；瓊斯目前已經成為新英格蘭愛國者隊當家四分衛。

密西根大學隊則是在總教練哈博 (Jim Harbaugh)指導之下，在印第安那州印第安納亞波里斯以42：3輕取愛阿華大學隊，勇奪「14校」聯盟例行賽季年度冠軍(Big Ten Football Championship Game)；這是自從2017年球季以來，俄亥俄州 立大學首次無緣冠軍。

貝勒大學隊是在德州阿靈頓，以21：16險勝奧克拉荷馬大學隊，獲得「5州10校聯盟」例行賽季年度冠軍 (Big 12 Championship Game)；貝勒大學隊的四分衛Blake Sharpen 全場累積傳球距離只有180碼但是準確度達到82.1%還有3次達陣，是團隊勝出的關鍵。

辛辛那提大學隊是在俄亥俄州，於「9州11校」聯盟 (The American Athletic Conference) 的例行賽季年度冠軍 (The American Athletic Conference Football Championship Game)，以35：20擊敗休士頓大學隊。辛辛那提大學隊在在第3節擺脫對方纏戰，應屆畢業的四分衛瑞德 (Desmond Ridder)全場 3次傳球達陣，大三的跑鋒福特 (Jerome Ford) 累積18次衝鋒187碼，並且有2次達陣。

猶他州 立大學隊和聖地牙哥州立大學隊，在南加州卡森爭奪「美西8州11校」聯盟(The Mountain West Conference)的例賽年度冠軍 (The Mountain West Conference Football Championship Game)榮銜；猶他州立大學是以46：13勝出。

路易斯安納大學隊和北卡羅來納阿帕拉契州立大學隊，是在路易斯安納州拉法葉爭奪「美南12校」聯盟 (Sun Belt Conference) 的例賽年度冠軍 (The Sun Belt Conference Football Championship Game)榮銜；路易斯安納大學隊終場以24：16險勝。

至於匹茲堡大學隊和威克佛斯特大學隊，是在北羅萊納州夏洛特爭奪「大西洋沿岸」聯盟(Atlantic Coast Conference) 聯盟的例賽年度冠軍 (The ACC Championship Game) ；匹茲堡大學隊終場以45：21告捷。