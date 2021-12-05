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場邊人語／攻守有樣 勇士射日

彭廣揚
勇士隊打敗太陽，在1萬8064名爆滿球迷面前湔雪前恥。（Ｇetty Images）
勇士隊打敗太陽，在1萬8064名爆滿球迷面前湔雪前恥。（Ｇetty Images）

球隊眾志成城，勝過球星個別獨撐。

由射手柯瑞（Stephen Curry）領銜的金州勇士隊，3日在舊金山主場，迎戰從10月30日起沒有嘗過敗戰滋味的鳳凰城太陽隊；雙方才於11月30日在鳳凰城較量，太陽隊當時以104：96笑納勝利，讓勇士開季至此首次全場得分無法破百。3日這場比賽，勇士則於1萬8064名爆滿球迷面前湔雪前恥，一度領先27分，終場118：96淨贏22分，拿到本季第19場勝利。

太陽隊賽季首役就以98：110向金塊隊稱臣；之後又分別落敗於拓荒者隊和國王隊，不過自此之後卻締造18場連勝的紀錄。 

勇士隊先發陣容3日聯手攻下67分，5名替補也合力得到51分，全場的亮點是柯瑞三分球11次出手6次命中，得到兩隊最高的23分，還有5個籃板球和5次助攻。此外，格林（Draymond Green）雖然在陣30分鐘27秒只有得到9分，還有9個籃板9次助攻6次抄截和2次火鍋，他非常有效地協助隊友魯尼（Kevon Looney）防守對方中鋒艾盾（Deandre Ayton）在禁區內的活躍。 

柯瑞是擅長投三分球的組織後衛，平均每場有13次三分球出手，他的表現仍然可視為勇士隊團體作戰指標，他在球季的前21場賽事場場先發，有6次「兩雙」1次「大三元」，平均上陣34.2分鐘，獲得27.6分，三分球命中率41.8 %，出手投籃命中率44.9% ，罰球命中率為90.8%，還有4.6個籃板球6.5次助攻1.7次抄截和0.5次火鍋。

勇士 柯瑞 國王隊

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