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場邊人語／師徒之間 美足爭先

彭廣揚

一方矛尖，另方盾實，矛盾之間孰優孰劣？

阿拉巴馬大學美式足球隊在剛剛歡度70歲生日的總教練沙邊（Nick Saban）率領下，將於12月4日下午4時起在喬治亞州亞特蘭大「奔馳球場」（Mercedes-Benz Stadium）挑戰即將年滿46歲的總教練史馬特（Kirby Smart）指導的喬治亞大學隊。雙方列陣爭奪的是第30屆「東南14校聯盟」（The Southeastern Conference）例行賽季年度總冠軍（The SEC Championship Game），以及究竟是兩者或者由其中一支校隊能夠取得資格，參賽爭奪美國大學校際美式足球聯賽年度總冠軍（CFP National Championship）榮銜。

史馬特曾經效力於阿拉巴馬大學美式足球隊教練團，和沙邊是師徒關係；他先後出任過邁阿密海豚隊安全衛教練、阿拉巴馬大學防守教練、喬治亞大學隊跑鋒教鍊等職位。最令人稱奇的是於2015年12月6日應聘到喬治亞大學任教之後，還幫助阿拉巴馬大學未完成的奪標大業，於2016年1月11日協助老東家勇奪7年之內第4次全國冠軍。

史馬特在統領喬治亞大學校隊之後，有3次遭遇沙邊率領的隊伍，沒有一次占到便宜。喬治亞大學隊和阿拉巴馬大學此時對決，公認是美國大學美式足球迷最期待的一場比賽。

喬治亞大學隊目前戰績12連勝，是第9次在例行賽季年度總冠軍比賽亮相，歷年總冠軍賽戰績3勝5敗勝率37.5%，最近一次奪標是在2017年；阿拉巴馬大學隊戰績為11勝1敗，則是第14次參加例行賽季年度總冠軍賽，歷年戰績9勝4敗勝率達69.2%，2020年球季就是冠軍得主。

此外，當年戰績12勝的阿拉巴馬大學隊於2018年12月1日在7萬7141名球迷面前，克服第3節還以14比28落後的窘況，由替補四分衛赫茲（Jalen Alexander Hurts）在第4節傳球和衝鋒分別達陣，終場以35比28擊敗11勝1敗的喬治亞大學隊。赫茲目前成為NFL費城老鷹隊的先發四分衛，他在2020年大聯盟選秀第2輪53順位被挑中。

喬治亞大學隊本季比賽12場，由大四四分衛班奈特（Stetson Bennett）主攻，攻擊兇猛防守特別犀利，場均傳球25.2次有16.4次得手，成功率65.2%，累積推進240.3碼，還有2.5次達陣，此外有37.2次衝鋒，累進202碼，衝鋒達陣2.3次。壓制對手場均傳球30.8次只有17.2次得手，成功率55.8%，累積推進151.5碼，僅有0.4次達陣，此外有31.8次衝鋒，累進79.4碼，衝鋒達陣0.2次。

阿拉巴馬大學隊本季也比賽12場，主戰四分衛是大二球員楊恩（Bryce Young）。全隊攻擊端表現超過防守端，場均傳球36.9次有25.3次得手，成功率68.4%，累積推進341.8碼，有3.4次達陣，此外還有37.2次帶球衝鋒，累進149.8碼，衝鋒達陣1.7次。對手場均傳球30.4次有19.4次得手，成功率63.8%，累積推進213.4碼，也有1.7次達陣，此外有33.2次衝鋒，只有累進79.1碼，衝鋒達陣0.7次。

足球 總冠軍賽 費城

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