場邊人語／終於叫號 表現正好

●機會稍早未到，如今湊巧到來。

NBA紐約尼克隊11月30日在紐約市 布魯克林「巴克利中心」（Barclays Centers）和籃網隊交鋒，下半場結束前17秒以110：110戰成平手，籃網隊6呎7吋的大前鋒強森（James Patrick Johnson）2次罰球得分，然而尼克隊法國籍得分後衛佛尼爾（Evan Mehdi Fournier）雖有機會壓哨出手，可是45英呎遠長射落空，終場以107：112飲恨。

籃網隊獲得例行賽季第15場勝利，而尼克隊苦吞本季第10次失利。尼克隊自從11月12日起連續9場賽事呈現「齊步走」形式，一直是輸贏交替。

籃網隊曾於2021年4月5日在主場以114：112險勝尼克隊，當時組織後衛厄文 （Kyrie Andrew Irving）獨得40分。

在30日的這場夜戰，籃網隊掌握球權31分鐘12秒，尼克隊只有13分鐘34秒，雙方有3分鐘14秒是平分秋色。籃網隊一度連續得到17分，尼克隊最多一口氣斬獲9分；尼克隊曾經有4分鐘6秒沒有作為，籃網隊則是有3分鐘34秒放空檔。籃網隊組織後衛哈登（James Edward Harden Jr.）在上半場第1節和第2節，分別以15分和13分成為單節雙方最高分，全場得到34分，也是最高分。他的隊友大前鋒杜蘭特（Kevin Wayne Durant）在下半場兩節分別得到10分和11分，是單節最有收穫者。

尼克隊先發大前鋒藍道（Julius Deion Randle）和替補組織後衛羅斯（Derrick Martell Rose）在助攻方面表現出色，藍道在第1節就有6次助攻，羅斯則是於第3節和第4節各有4次，兩人的單節競技紀錄領先群倫。

尼克隊總教練錫伯杜（Tom Thibodeau）於11月27日在客場挑戰亞特蘭大 老鷹隊時，以身高6呎6吋的得分後衛巴克斯（Alec Burks）取代有10年征戰經驗、身高6呎的組織後衛沃克（Kemba Hudley Walker）先發，29日再度確認這項新安排。巴克斯在球季首次先發39分鐘8秒表現搶眼，全場得到全隊最高的23分，其中第3節連續得到12分，還有7個籃板球和3次助攻。

巴克斯近況良好，曾於11月20日在主場迎戰休士頓火箭隊時替補上場25分鐘22秒，得到20分，包括三分球7投6中和2次罰球都破網。他因此成為球隊成軍後最近40年以來，又一位替補球員能夠單場比賽至少得到20分有5次三分球5個籃板球和5次抄截。

他在球季第2次先發39分鐘18秒表現再次搶眼，全場得到25分，其中第3節時連續得到12分，還有5個籃板球和5次助攻2次抄截1次火鍋。

巴克斯現年30歲，10年職籃球齡只有93場先發，至今平均上陣22.2分鐘，獲得10.5分，三分球命中率37.8 %，出手投籃命中率42.2%，罰球命中率為79.6%，還有3.4個籃板球2.9次助攻。

久候終於叫到號碼，但願表現越來越好。