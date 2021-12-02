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場邊人語／海盜職棒 日援續航

彭廣揚

MLB匹茲堡海盜隊29日正式宣布，和現年30歲在美聯和國聯都有作戰經驗的日籍球員筒香嘉智（Yoshitomo "Yoshi" Tsutsugo）簽訂1年400萬元的合約；該球隊才於11月3日將他釋出。同時宣布將29歲一壘手莫蘭（Colin Richard Moran）放入指定轉讓名單，意味著能夠扮演指定打擊、鎮守左、右外野和內野的筒香嘉智，即將成為新球季的先發一壘手。

同時，正在整編中的海盜隊也釋出27歲右投龐塞（Cody Joe Ponce）；他可能於近期加盟日本職棒太平洋聯盟北海道日本火腿鬥士隊。

筒香嘉智來自日本和歌山縣橋本市，身高6呎1吋，本來是左右開弓的打擊者，目前改為右投左打，2009年日本職棒選秀會由橫濱灣星隊第一順位，曾經出任過橫濱DeNA灣星隊隊長，以及入選日本職棒明星隊參加美日棒球對抗賽和第四屆世界棒球經典賽。

他於2019年10月7日獲得球團同意，以入札制度叩關美國職棒，12月13日飄洋過海和坦帕灣光芒隊簽訂為期2年1200萬元合約，成為球隊第5名來自日本的球員。2021年間他被折騰東奔西跑，5月15日才被光芒隊交易到洛杉磯道奇隊，8月16日遭到球隊釋出，8月17日和海盜隊簽約，然而於11月3日又遭釋出。

筒香嘉智曾經5次參加日本職棒明星賽，當選過中央聯盟年度全壘打王和打點王。他在抵達美國之後，2020年代表光芒隊出賽51場，185個打席157次打數，共擊出31支安打8支全壘打5支二壘安打1次三壘安打，得到27分和24個打點50次三振26次四壞球保送，打擊率.197上壘率.314長打率.395。2021年只代表光芒隊出賽26場，87固打席78次打數，共擊出13支安打沒有全壘打和三壘安打，有4支二壘安打，得到5分和5個打點27次三振8次四壞球保送，打擊率.167上壘率.244長打率.218。

他由佛州前往南加州闖蕩，僅代表道奇隊出賽過12場，31個打席25打數，共擊出3支一壘安打，得到2分和2個打點12次三振6次四壞球保送，打擊率.120上壘率.290長打率.120。

再度轉隊到賓州匹茲堡之後，只代表海盜隊在球季結束前6個星期出賽過43場，144個打席有127打數，共擊出34支安打，8支全壘打8支二壘安打和1支三壘安打，得到20分和25個打點72次三振29次四壞球保送，打擊率.217上壘率.307長打率.383。海盜隊迫切需要紅不讓加持，本季全隊只有124支全壘打，在大聯盟墊底；多倫多藍鳥隊以262支居首。

換句話說，筒香嘉智在2021例行賽季的綜合表現，比起2020年初來乍到花旗還是有明顯改善，特別是打擊發揮方面。這一季他共出賽81場，262個打席230打數，共擊出50支安打其中8支全壘打12支二壘安打1支三壘安打，得到27分和32個打點，72次三振29次四壞球保送，打擊率.217上壘率.307長打率.383。

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