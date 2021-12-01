場邊人語／搶簽頭羊 作風改樣

MLB 紐約大都會 隊趕在感恩節過後，面對可能於下月初有可能就發生的勞資談判僵局，快馬加鞭地以1億3000萬元高薪、3年長期合同，鎖定已經37歲的先發王牌右投薛則（Maxwell M. Scherzer）。

大都會隊屬於MLB國聯東區小組，11月18日才剛宣布延聘現年46歲的艾普勒（Billy Eppler）為第16任總經理。這兩項人事決定反映出，球隊的新東主、身價超過百億元的柯恩（Steve Cohen）擁有堅定企圖心，不惜花費成本整編團隊，寄望球隊從此立即躋身季後賽 ，甚至在下個球季勇奪錦標。

大都會隊的粉絲長期以來對於球隊爭取自由球員的想法和作法，普遍認為是態度消極和步調失常。

紐約大都會隊本季戰績只有77勝85負，球隊剛慶祝60歲生日，這些年來累積戰績為4551勝4927敗，獲勝率僅有不理想的48%，有9次晉級季後賽2次榮獲大聯盟年度總冠軍。

薛則生於密蘇里州聖路易，目前居住在佛羅里達州，自2008年4月29日起代表國聯亞里桑納響尾蛇隊出賽2個賽季46場比賽，接著傳換到美聯底特律老虎隊效力5個賽季161場賽事；2015年1月19日之後重回美東加盟國聯華盛頓國民隊，征戰7個例行賽季189場賽事，次次先發，戰績92勝47敗，參與10場季後賽；今年7月29日他再度西行，穿上洛杉磯道奇隊隊制服先發登板11次68.1局，拿到7次勝投。

名將這趟東征，牽動國民隊和大都會隊廣大球迷的心，一面憶想起昨日的美好，同時則憧憬明天會更好。

薛則從密蘇里大學跨入職棒天地後，至今已經靠薪資收入2億2105萬元，他加入大都會隊後，年均薪資（Average Annual Value）4333萬3333元，較他離開國民隊時的年薪3450萬3480元高出許多，也成為大聯盟領高薪球員的領頭羊；紐約洋基隊現年31歲的先發右投柯爾（Gerrit Alan Cole）以及安納罕天使隊現年30歲的中外野手強打楚奧特（Michael Nelson Trout）並列緊隨其後。

現年28歲來自波多黎各的游擊手林多（Francisco Miguel Lindor）於今年3月31日和大都會隊簽定10年延長合約，年均基本薪資為500萬元。然而林多本季表現差強人意，出賽125場，524個打席452次打數，擊出104支安打20支全壘打，得到73分和63個打點，平均打擊率.230。

大都會隊目前當家的投手是現年33歲的右投手狄葛朗（Jacob Anthony deGrom），他本季因傷只有先發15場92局，戰果7勝2敗。

薛則和狄葛朗，究竟是各自出擊？還是先後合擊？大家拭目以待。