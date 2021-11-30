場邊人語／找到漏洞 致勝行動

●美式足球四節比賽，求勝關鍵是見縫插針；而防守訣竅則是杜絕漏洞。

在NFL 美聯南區小組以8勝戰績領先的田納西泰坦隊，由33歲四分衛坦奈希爾（Ryan Timothy Tannehill）領銜於28日午後在麻州波士頓附近的「吉利球場」（Gillette Stadium）挑戰績7勝4敗的新英格蘭 愛國者隊，後者由23歲四分衛瓊斯（Michael McCorkle Jones）首季擔任先發攻擊主導。當天雖然戶外溫度只有華氏37度（攝氏2.8度），依然吸引6萬5878名球迷捧場，雖然愛國者隊全場只有28分鐘58秒掌控球權，不如泰坦隊的31分鐘2秒，但是每節都有得分，上半場以16：13分稍微領先，終場是以36：13以明顯分差取勝。

愛國者隊上次在「吉利球場」冒著風寒因素（Windchill Factor）迎戰泰坦隊是2004年1月10日，當晚有感氣溫在冰點以下，四分衛布雷迪（Tom Brady）率隊在季後賽第1回合以17：14告捷。

值得一提的是，愛國者隊如今又以23分取勝，是連續第3場對抗都以20分以上的差距得勝，瓊斯因此成為自2012年12月9日到23日之間西雅圖海鷹四分衛威爾森（Russell Carrington Wilson）之後，另外一名在入行當年就能創下這項紀錄的四分衛。

28日賽事是愛國者隊自10月24日以來連續第6場告捷；該隊例行賽程至今總共出賽12場，由9月12日到10月17日之間連續6場戰績只有2勝4負，一度前景並不看好，然而周日的勝利顯示出全隊士氣如虹愈戰愈勇。愛國者隊於12月7日到18日賽程輪空，預定12月6日在紐約州 客場、26日在主場兩度遭遇同組悍敵水牛城比爾隊。

這場比賽是典型的四分衛對決，瓊斯其實並沒有足夠空間執行衝鋒戰術，不過他及時找到機會傳球直攻，而且愛國者隊的防守陣線在第3節和第4節時發揮圍堵、製造失誤和巧妙攔截，促使團隊在終場勝出。愛國者目前在NFL賽事之中已經造成對手25次失誤（Takeaways），僅次於印第安納雅波里斯小馬隊的27次。

瓊斯生於陽光帶的佛羅里達州傑克森維爾，當晚成功地克服東北部低溫和強風，累積傳球32次給8名隊友，其中23次成功，成功率71.88%，其中外接球員梅耶斯（Jakobi Meyers）8次成為傳球對象5次成功傳接推進98碼；瓊斯全場共推進310碼，有2次傳球達陣沒有遭到攔截，但是有2次資到擒殺，最遠傳球距離41碼；此外，他還2次持球衝鋒累進11碼。瓊斯曾經為4名隊友製造22次衝鋒機會推進105碼和有1次衝鋒達陣。

這是瓊斯轉戰職業天地後，第2次單場個人累積傳球距離超過300碼，而且刷新310碼的生涯紀錄。他於10月24日在主場迎戰紐約噴射機隊時創下307碼累進紀錄。

坦奈希爾在這場比賽累積傳球21次給10名隊友，其中11次成功，成功率只不過有52.38%，總共僅推進93碼，有1次傳球達陣有1次遭到攔截2次遭到擒殺，最遠傳球距離24碼。他還5次持球衝鋒累進24碼。