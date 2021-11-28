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加拿大發現2人確診Omicron 從奈及利亞入境

世衛：Omicron是否傳染力更強 還有待釐清

場邊人語／破敵不靈 另請高明

彭廣揚

●例行球季賽程進行四分之一，沙加緬度國王隊率先走馬換將。

國王隊於22日晚間在主場「金州第一中心」（Golden 1 Center）迎戰費城76人隊。主隊在第1節以33比28超前，上半場卻以52：55落後，第3節得到30分急起直追，可惜第4節只獲得12分，終場以94：102輸給客隊8分。

這是國王隊於21日宣布解除41歲總教練華爾頓（Luke Theodore Walton）職務以來首次出賽。人手短缺的76人隊在賽後戰績為10勝8敗。

幸好國王隊於24日晚間以125：121逆轉取勝波特蘭拓荒者隊，為剛接手的總教練詹特瑞（Alvin Harris Gentry）拿下首勝。

華爾頓是亞利桑納大學校友，曾經擔任金州勇士隊代理總教練，並且統領洛杉磯快艇隊3個球季246次出賽。他任職國王隊也是3個球季，但是只有161次指揮賽事，戰績68勝93負獲勝率42.2%。

國王隊自從10月20日展開賽季到感恩節以來，戰績只有6勝12敗，最近9次出賽8次失利，賽季已經有包括2次4連敗，1次3連敗和2次2連敗，單場最多輸分差距19分，最多贏分差距22分。

國王隊已成軍74個球季，29次晉級季後賽，1次得到年度總冠軍；目前在NBA西區排名12，自2006年5月5日兵敗於聖安尼奧馬刺隊之後就和季後賽無緣。

暫代總教練職務的67歲教練詹特瑞，在大聯盟有17年指揮作戰經驗，戰績為510勝595負。他曾經先後領導邁阿密熱火隊、底特律活塞隊、洛杉磯快艇隊、鳳凰城太陽隊和紐奧良鵜鶘隊。

主張強攻的詹特瑞目前最主要的任務就是提升球隊的競爭力，也就是如何優先有效地調度6呎11吋的大前鋒巴格利（Marvin Bagley III）、6呎3吋的左撇組織後衛福克斯（De’Aaron Martez Fox）、6呎5吋的得分後衛哈利伯頓（Tyrese Haliburton），以及6呎2吋的替補組織後衛米契爾（Davion De'Monte Earl Mitchell）。

巴格利現年22歲，是杜克大學校友，也是NBA於2018年選秀的榜眼，當年選秀排名在目前效力於達拉斯獨行俠隊的先發組織後衛唐西奇（Luka Dončić）之前。巴格利表現直線每況愈下是華爾頓最頭痛之處，他在上個球季出賽43次，其中42次先發，場均在陣25.9分鐘，得到14.1分7.4個籃板球1次助攻0.5次抄截和0.5次火鍋。而在這個球季只出賽4次，場均在陣14分鐘，只得到3.8分4.5個籃板球0.5次助攻和0.3次火鍋。

肯塔基大學校友福克斯，曾經入選美國參加世界杯代表隊，目前是國王隊的助攻和得分項目領跑者，場均在陣34.8分鐘，得到19.9分3.4個籃板球5.6次助攻1.3次抄截和0.5次火鍋，還有進步的空間。

國王易人，場景因此宜人？

國王隊 快艇 洛杉磯

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