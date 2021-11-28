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場邊人語／陣容失衡 鵜鶘拚勝

彭廣揚

沒有剽悍的大前鋒在場，紐奧良鵜鶘隊目前艱苦求勝。 

紐奧良鵜鶘隊於24日在主場，以127：102擊敗華盛頓巫師隊，中止2連敗，送給自己感恩大禮。 

鵜鶘隊上次勝出是於19日晚間7時起，在主場「冰沙王球場」(Smoothie King Center)，出戰洛杉磯快艇隊。主隊在上半場以43：55落後，但是第3節得到29分急起直追，第4節繼續獲得22分，也就是說，主隊在下半場得分是以51：26領先對方，自我做出糾正本球季下半場出現的場均9.3分差的弱點，終場遂以94：81淨贏客隊13分。 

這是鵜鶘隊在例行賽季第17次出賽，也是第8次在主場應戰。該隊自從10月20日展開賽季以來，好不容易才獲得第3場勝利，以及在主場的第2次勝利。鵜鶘隊是於10月25日在明尼蘇達灰狼隊的主場，以107：98拿到本季首勝，11月13日在主場又以112：101勝出。 

身高6呎6吋(198公分)，在北卡羅萊納州生長的左撇大前鋒威廉森(Zion Lateef Williamson) ，本球季至今因為右腳受傷還沒有亮相。因此鵜鶘隊的先發陣容只得包括身高6呎5吋(196公分) 的得分後衛哈特(Joe Hart)、6呎8吋(203公分)的小前鋒英格倫(Brandon Xavier Ingram)、6呎7吋(201公分)捷克籍得分後衛薩托蘭斯基(Tomáš Satoranský)、6呎6吋 的加拿大籍得分後衛亞歷山大-華克(Nickeil Alexander-Walker)，以及6呎11吋(211公分)的立陶宛籍中鋒藍邱納斯(Jonas Valančiūnas)。 

在19日對抗快艇隊時，8月7日才由曼斐斯灰熊隊轉隊的藍邱納斯上陣38分鐘15秒，獲得26分，三分球9次出手5次破網(生涯最多次)，命中率達到55.6%，19次出手投籃命中10次準確率52.6% ，罰球命中率為50%，還有13個籃板球2次助攻。他在威廉森缺席情況之下，本季已經先發出賽17次，場均在陣 33.9分鐘，獲得19.4分，三分球2.2次出手1.2次破網，命中率達到55.3%，14.2次出手投籃命中7.3次準確率51.2% ，罰球命中率為85.9%，還有12.9個籃板球2.5次助攻。此外，他已經累積12次「兩雙」；三分球總共有38次出手21命中，準確程度整個聯盟排名居首。 

鵜鶘隊目前完成17場賽事，戰績是3勝14敗；洛杉磯快艇隊於1999年2月5日到3月11日知菸，曾經締寫過17場連敗紀錄，新澤西籃網隊時期，由2009年10月28日到12月4日之間，球隊也有過18場連敗。 

威廉森現年21歲，目前在球隊受薪排名第5，下個球季推前到第3，但是都緊隨藍邱納斯。藍邱納斯和威廉森連袂之日，究竟是在何時？這是另一個看點。 

威廉 快艇 洛杉磯

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