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場邊人語／紐約職棒換人擔綱

彭廣揚

MLB紐約大都會隊所有權更換1年之後，總經理人選已經更替3次。

屬於MLB國聯東區小組的紐約大都會隊11月18日宣布，和現年46歲的艾普勒（Billy Eppler）簽訂為期4年合約，禮聘他出任球隊第16任總經理。他曾於2012-15年擔任紐約洋基隊助理總經理，並自2015年10月4日起擔任安納罕天使隊總經理。

紐約大都會隊本季戰績只有77勝85負，原任總教練羅哈斯（Luis Rojas）於10月4日遭解聘；該隊將於2022年3月31日在主場迎戰華盛頓國民隊，展開新的例行賽季。

艾普勒到任後還不滿一周，現年30歲的先發左投手馬茲23日就決定由多倫多藍鳥隊跳槽聖路易紅雀隊，沒有接受大都會隊報價回巢再度效力。

艾普勒在洋基隊時期，一度緊密追隨目前還在任的總經理凱許曼（Brian McGuire Cashman），耳濡目染大聯盟豪門棒球文化和主要市場特性。他在天使隊主持大局期間，球隊的戰績雖然並沒有耀眼之處，然而卻在和球星的接洽全程有著過人之處。

安納罕天使隊於2014年3月28日首次和中外野手楚奧特（Michael Nelson Trout）續約6年總價1億4450萬元；2019年3月19日，在艾普勒斡旋下，已成鎮隊之寶的楚奧特和天使隊繼續簽訂為期12年總價4億2650萬元的合約。這份合約反映出艾普勒的「留人」本事；楚奧特現年30歲，曾經9次當選全明星，3次榮獲聯會年度最有價值球員獎項，連續4年上壘率聯盟第一。

艾普勒是康州大學校友，大學本科是財務，專業球探出身，曾在NFL華盛頓紅人隊和MLB科羅拉多洛磯隊任職。他對於眼前美洲各地和國際間的好苗不會視而不見。日本籍二刀流大谷翔平（Shohei Ohtani）和安納罕天使隊於2017年12月8日結緣，以及2019年3月12日和2020年3月11日2次續約，艾普勒的「識才」功勞不可忽視。

大谷翔平現年27歲，2018年3月29日由日本職棒太平洋聯會轉戰MLB，擔任先發右投手和指定打擊。而由專業路線記者組成的美洲棒球寫作者協會（Baseball Writers’ Association of America ；BBWAA）也恰巧於2021年11月18日晚間宣布圈選他為MLB美聯年度最有價值球員（American League Most Valuable Player）獎。大谷翔平是大聯盟有史以來第19位，也是美聯第11位，以無異議投票結果獲獎的球員。

大都會隊班主柯恩（Steve Cohen）讚揚艾普勒有經驗、個性和尊譽足以勝任；紐約都會地區的廣大球迷則殷殷期盼，他能尋回球場璀璨，吸引球迷喝采，以及賽事表現出彩。

大都會 紐約 天使

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