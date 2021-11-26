場邊人語／火雞之後 鬥牛時刻

在美國，感恩節，是屬於NFL的；而「黑色星期五」，則是NBA。

NBA預定在感恩節後，也就是11月26日美東時間下午分開始安排12場賽事，其中率先登場的是底特律活塞隊造訪洛杉磯 快艇隊；洛杉磯湖人 隊於21日走訪底特律時，終場以121比116取勝，但是湖人隊的詹姆斯（LeBron James）因肘擊活塞隊6呎8吋中鋒史都華（Isaiah Stewart） 血流滿面不歡而散。活塞隊此時抵達加州，氛圍究竟如何？

當天晚間7時開始有3場比賽，分別是由夏洛特黃蜂隊在主場迎戰明尼蘇達灰狼隊、紐約尼克隊在主場應戰鳳凰城太陽隊，以及芝加哥公牛隊造訪奧蘭多魔術隊。公牛隊本季在東區儼然勢不可擋，幾乎搶走球迷對密爾瓦基公鹿隊的關愛眼神；黃蜂隊已經擁有10場勝利，在全聯盟勝場紀錄排名第9。太陽隊在西部戰區戰果僅次於金州勇士 隊，對於有決心捍衛麥迪臣廣場花園主場的尼克隊來說，此時此地對陣正是精采可期。

當天晚間8時起進行4場比賽，分別是由多倫多暴龍隊客場挑戰印第安納溜馬隊、曼菲斯灰熊隊迎戰亞特蘭大老鷹隊、華盛頓巫師隊作客奧克拉荷馬城雷霆隊、聖安東尼奧馬刺隊作東和波士頓塞爾蒂克隊交手。巫師隊在例行賽季前15場賽事的表現，讓觀賞球迷如癡如狂；如果今天就決定季後賽資格，塞爾蒂克隊、老鷹隊、暴龍隊和溜馬隊都搶成一團。

當天晚間9時開始還有舉行2場比賽，分別是由丹佛金塊隊於主場遭遇密爾瓦基公鹿隊，以及猶他爵士隊於主場出戰紐奧良鵜鶘隊。公鹿隊目前作戰形勢低迷，對於衛冕年度總冠軍任務不敢多想，而且金塊隊潛力足夠，這次碰撞不能大意。爵士隊在西區15支球隊中排名第3，這場在猶他州主場的對仗，是鵜鶘隊嚴厲的作戰考驗。

至於當天晚間10時開始的比賽，是由金州勇士隊在舊金山主場應戰波特蘭拓荒者隊；晚間10時30分開始的最後一場比賽，則是由洛杉磯湖人隊在南加州主場接戰沙加緬度國王隊。由於時差的原因，這兩場賽事可以視為是西區內鬥；湖人隊和拓者隊目前都在「老八」地位徘徊，勇士隊勝場已經超越15場，在整個大聯盟成績領跑，至於國王隊開季贏少輸多，苦於突破困難。

吃完火雞，不妨看看鬥牛。