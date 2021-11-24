場邊人語／同樣用腳 又踢帶跑

衝鋒達陣和腳踢攻門都是得分戰術。

屬於NFL國聯東區小組的費城 老鷹隊在23歲四分衛赫茲（Jalen Alexander Hurts）領軍下，21日在賓州費城的「林肯金融球場」（Lincoln Financial Field）迎戰國聯南區小組29歲四分衛西緬（Trevor John Siemian）率領的紐奧良聖徒隊，這項賽事吸引6萬9796名現場球迷，見證赫茲成為隊史首位四分衛單場3次衝鋒達陣。

雖然聖徒隊是大聯盟32支球隊中最擅長防禦對手執行帶球衝鋒推進的攻略，老鷹隊教練團在這場比賽還是大膽採行衝鋒陷陣的「肉搏戰」；全場有37分鐘1秒掌控球權，每節都有得分，上半場就以27比7遙遙領先，終場是以40比29凱旋，贏得最近5場賽事第3勝，也是老鷹隊自從2020年12月13日以來13比賽後，首次在主場勝出。

老鷹隊最近一次和聖徒隊交鋒就是去年12月13日；當時聖徒隊是由30歲四分衛希爾（Taysom Shawn Hill）主攻，老鷹隊則由赫茲領軍，終場老鷹隊以24比21險勝。

赫茲身高6呎1吋，生於德州 休士頓，曾經在阿拉巴馬大學和奧克拉荷馬大學美式足球 校隊效力。本季先發上陣11場，只有3場沒有傳球得分；當天累積傳球24次給8名隊友，其中13次成功，成功率54.17%，共推進147碼，本人在第1節就有2次衝鋒達陣，第4節結束之前並有1次衝鋒達陣，他沒有遭到攔截，3次遭到擒殺，最遠傳球距離33碼；此外，他個人還有18次持球衝鋒累進69碼，共有3次衝鋒達陣，最遠衝鋒距離24碼。

為了貫徹教練團的貼地推進戰術，赫茲全場和3名隊友合作，共發動多達50次持球衝鋒累進242碼，催生3次衝鋒達陣，最遠衝鋒距離25碼。

聖徒隊四分衛西緬本來是排名第3的四分衛，由於當家四分衛溫斯頓（Jameis L. Winston）和「二哥」希爾掛彩，所以臨危授命披掛上陣，他身高6呎3吋，當天傳球40次給8名隊友，有22次成功，共推進214碼，成功率55%，有3次傳球達陣但是2次遭到攔截，最遠傳球距離26碼。

老鷹隊的26歲定位踢球員艾略特（Jake Elliott）連續第4場比賽攻門得分，分別在第2節和第3節，4次分別由50、37、33、47碼處起腳得分，得分率百分之百。

老鷹隊同樣用腳，又踢帶跑；這是喜傳捷報之巧。