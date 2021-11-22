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場邊人語／球場啟用 冰球迷擁

彭廣揚

有「家」的球員和球迷都是瑰寶。

紐約長島人冰球隊於11月18日首次使用位於紐約長島貝蒙特公園（Belmont Park）地段新建的主場進行團隊練習，19日為這處取名為「瑞銀球場」（UBS Arena）的場館舉行剪綵儀式， 20日晚間7時30分起在嶄新主場和來自加拿大的卡爾加里火焰隊交鋒，客隊在第1節首開紀錄，主隊於開賽後19分鐘37秒得分，終場以2比5飲恨。

長島人冰球隊屬於NHL東區大都會小組，今年秋季為了配合「瑞銀球場」竣工啟用，例行賽季於10月14日在北卡羅萊納州洛麗（Raleigh）客場開賽之後，直到11月16日在佛羅里達州出賽，先後在美國和加拿大13處作客，戰績5勝6負2和局，積分只有12分，暫時和芝加哥黑鷹隊並列。NHL本季例行比賽場數已經由56場恢復到82場，意味著紐約都會的冰球迷在2022年4月28日前，還有41次主場觀賽機會。

來自加拿大西部的溫哥華加拿大人隊，曾於2009-2010年例行賽季有過連續14場作客紀錄。

紐約長島人冰球隊於2020年7月22日宣布，和瑞銀集團（UBS）達成為期20年，總價3億5000萬元的贊助協議，促成投資11億元建造容量1萬7250人的冰球專用場館，以「瑞銀球場」（UBS Arena）冠名。瑞銀集團是總部設在瑞士蘇黎世的跨國投資銀行、資產暨財富管理公司。

長島人隊於1971年11月8日在紐約州長島地區誕生，成立後連續42個球季一直使用容量僅為1萬3917人的長島「納蘇郡退伍軍人紀念球場」（The Nassau Veterans Memorial Coliseum）；這座球場距離紐約市曼哈頓中城11公里，和以紐約市麥迪遜廣場花園（Madison Square Garden）為主場的遊騎兵冰球隊，同樣擁有為數可觀的通勤火車球迷。多用途的「納蘇郡退伍軍人紀念球場」自1972年2月11日啟用，這些年來曾於1974年到1990年之間見證長島人隊創下NHL競技歷史，連續贏得19次季後系列比賽，以及5次爭奪年度總冠軍榮銜，其中由1979年到1983年之間，連續4個季後賽季成為「史坦利盃」（Stanley Cup）得主。

長島人隊早在2012年10月24日就宣布在「納蘇郡退伍軍人紀念球場」使用期滿後，將轉往位在紐約市布魯克林區、容量1萬5795人的「巴克萊中心」（Barclays Center）出賽；該隊於2015年10月9日首次使用「巴克萊中心」作為主場迎戰芝加哥黑鷹隊。「瑞銀球場」於2019年9月23日破土。

曾經擁有擁有長島人隊的華商王嘉廉（Charles Wang）是真正推動球隊更新場館的推手，他在2007年曾經提出構思縝密的區域再開發「燈塔計畫」（Ligthouse Project），確保球隊長駐長島，可惜壯志未酬。

如今後繼有人，長島人隊終於新家落成，衷心祝福團隊表現更佳。

長島 紐約市 加拿大

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