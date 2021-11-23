場邊人語／小馬猛衝 比爾廢功

例行賽季進入拐點，球隊之前戰績僅供參考，往後賽程才是歸路。

在NFL美聯東區小組暫時領先的水牛城比爾隊，由25歲四分衛艾倫（Joshua Patrick Allen）領銜，於21日在紐約上州 水牛城的「高點醫保球場」（Highmark Stadium）迎戰來自美聯南區小組由28歲四分衛溫茲（Carson James Wentz）領軍的印地安納亞波里斯小馬隊，吸引6萬9866名現場球迷，大家共同的懸念就是到底誰應該有份季後賽 。作客的小馬隊全場37分鐘47秒掌控球權，每節都有得分，身高5呎10吋的22歲跑鋒泰勒（Jonathan Taylor）在第1節就分別以衝鋒3碼和23碼傳接得分，為個人和團隊奮力搶攻訂立基調，小馬隊上半場以24比7遙遙領先，終場出乎意料地以41比15技驚對手，贏得最近5場賽事第4勝。

比爾隊最近一次和小馬隊交鋒是今年1月9日於比爾球場（Bills Stadium），現場只有6772名球迷捧場，比爾隊4節比賽都有得分，艾倫表現超過小馬隊39歲四分衛瑞佛斯（Philip Michael Rivers），終場以27比24險勝，度過季後賽外卡首關。

21日當天是小馬隊自9月12日參賽以來第11次登場和第6勝，此後6周的硬仗對手包括坦帕灣海盜隊、新英格蘭 愛國者隊、亞里桑納紅雀隊和拉斯維加斯突擊者隊。比爾隊則是自9月12日參賽以來已獲得6勝，但苦吞第4敗；該隊從今日到2022年1月9日之間每周都排定賽程，未來的強悍對手包括坦帕灣海盜隊、新英格蘭愛國者隊、卡羅萊納黑豹隊。

在賽前，小馬隊開季後5戰4敗，包括1次3連敗，然而最近5戰4勝。比爾隊開季後只有3次失利，分別輸給田納西泰坦隊、匹茲堡鋼人隊和傑克森維爾美洲虎隊，有1次4連勝紀錄。比爾隊3次飲恨的分差都在7分之內，反映球隊在第4節的攻守能力有待加強。至於小馬隊也有虎頭蛇尾的惡習，甚至有2次在延長賽輸球，分差也都在7分之內，明顯是由於最後關頭失守。然而21日小馬隊在第4節還以35碼外攻門得到3分，保持絕對領先優勢，可惜比爾隊雖然依靠傳球達陣和變攻得到8分，卻遺憾未能逆轉翻盤。

比爾隊6呎5吋主攻四分衛艾倫開季至今已經率隊攻下280分，個人上陣除了1場外每場得分都是雙位數；當天累積傳球35次，其中21次成功，共推進209碼，在第2節和第4節有2次傳球達陣，在第1節和第3節有2次遭到攔截，最遠傳球距離31碼；此外，他還2次持球衝鋒累進18碼，沒有衝鋒達陣，最遠衝鋒距離10碼。

小馬隊四分衛溫茲身高也是6呎5吋，當天傳球20次給8名隊友，有11次成功，共推進106碼，有1次傳球達陣還遭到2次攔截，最遠傳球距離23碼。

溫茲和跑鋒泰勒密切合作是整場比賽的亮點。泰勒前3節在溫茲供球下，有4次傳接達陣和1次衝鋒達陣，全場32次成為四分衛傳球對象，累進185碼，最遠傳接距離40碼。他賽後超越田納西泰坦隊的27歲跑鋒亨利（Derrick Lamar Henry），成為大聯盟衝鋒王，並且締下連續7場比賽至少有1次傳接達陣以及累積100碼衝鋒紀錄。