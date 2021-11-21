我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

獲判無罪後首發聲 瑞登豪斯：自衛沒有違法

三星李在鎔會美高層 傳最快今宣布美國新廠地點

場邊人語／回歸無望 雷神西往

彭廣揚

職棒天地求才若渴。

美國職棒大聯盟(MLB)安納罕天使隊，11月16日成功地和現年29歲的右投手「雷神」辛德賈德(Noah Seth Syndergaard)，簽訂一紙為期1年總價2100萬元的合約「雷神」自從2015年5月12日起，代表紐約大都會棒球隊出賽；大都會隊在11月7日依約提出「合格報價」(qualifying offer)，必須在11月14日美東時間下午5時，做出決定到底順延與否和他的為期1年1840萬元合約。 

大都會隊當時恰巧也正在和現年46歲的艾普勒(Billy Eppler)，討論延聘出任球隊總經理的最後(背景調查)細節。他曾經擔任紐約洋基隊助理總經理，以吉安納罕天使隊的總經理(2015-2020 年)。 

「雷神」身高6呎8吋(198公分)，右投左打，當選過全明星1次，這些年來是紐約都會地區最受職棒球迷歡迎的先發投手之一，先後於多倫多藍鳥隊和大都會隊「農場」接受培訓；在大聯盟6個例賽季120場先發的戰績為47勝31敗獲勝率 60.3%，有6次全壘打和15個打點；在小聯盟10個例賽季出賽108次其中先發有98次，累積的戰績為35勝20敗獲勝比例 63.6%，只有1支全壘打和4個打點。 

2015年10月30日晚間，是大聯盟年度總冠軍爭奪第3戰，由大都會隊在花旗球場迎戰坎薩斯皇家隊，終場以9：3得勝，現場4萬4781名球迷見證辛德賈德以104球數主投6局拿到勝投。 

「雷神」此時決定棄東擇西，關鍵就在於原先球隊提出牽動自由球員身分的「合格報價」；這份意味著時間壓力和談判給力的說法，通常對於當事球員吸引力有限，因為站在任何一位球員的立場，此時此刻正值千金，個人如果無法把握時機確保或者拉抬身價，更待何時？辛德賈德在接受韌帶置接手術(Tommy John surgery)後復原緩慢，天使隊的現任總經理梅納西(Perry Minasian)不僅親自由加州飛抵紐約面見辛德賈德，而且當面動之以情說之以理，讓他感覺到被關心和受到重視，很自然地選擇換球隊、改聯會和轉口岸。 

大都會隊原來的如意算盤，是走趟形式就和辛德賈德續約，能夠暫時穩住先發投手群，可惜這次球隊留才失敗，相關投手尤其捉襟見肘，如右肘帶傷的33歲右投手狄葛隆(Jacob deGrom)、也是手肘受傷的34歲委內瑞拉籍右投手卡拉斯科(Carlos Carrasco)、防禦率暴增的29歲右投手沃克(Taijuan Walker)、也是由於出場頻繁而防禦率暴增的26歲右投手梅基爾(Tylor Megill)，還有右腳開刀的26歲左投手(David Peterson)。

大都會 紐約 天使

上一則

NBA／康特酸對中國噤聲 詹姆斯：有意見就當面說

下一則

網球／費德勒加入發聲相挺 Big3全關注「#彭帥在哪裡」

延伸閱讀

MLB／新版勞資協議沒共識 聯盟主席鬆口：可能封館

MLB／新版勞資協議沒共識 聯盟主席鬆口：可能封館
MLB／招牌砸落地 「守護者」新隊名掛上不久就出事

MLB／招牌砸落地 「守護者」新隊名掛上不久就出事
足球專欄／巴薩新舵手 非哈維不可？

足球專欄／巴薩新舵手 非哈維不可？
MLB／印地安人隊更名「守護者」球衣周邊通通換掉

MLB／印地安人隊更名「守護者」球衣周邊通通換掉

熱門新聞

WTA力挺彭帥，主席放話若沒有適當的結果不排除退出中國市場。(路透)

已得知彭帥安全 WTA主席放話：如沒一個結果 不排除撤出中國

2021-11-15 19:20
彭帥（左圖）日前驚爆與張高麗不倫戀。（取材自推特）

網球／彭帥控遭性侵下落不明逾10天後 世界女網協會聲援

2021-11-14 16:51
巴克利和柯爾認為，如果詹姆斯活在90年代，應該不會是位超級巨星。（美聯社）

NBA／巴克利說詹姆斯在90年代會很糟 柯爾也認同

2021-11-15 19:06
中國網球女將彭帥日前自爆與中國前副總理張高麗不倫後音訊全無、疑似「被消失」，中國官媒環球電視網發布一封據稱來自彭帥的電子郵件，信中自稱「我很好」，不過這反而讓人們越來越擔心她的安危。(路透)

中國官媒曝彭帥電郵「我沒失蹤」WTA主席：高度懷疑

2021-11-17 20:01
彭帥。（新華社）

彭帥安危成謎 紐時：中國企圖淡化引網壇怒火

2021-11-18 20:29
前NBA著名教頭小范甘迪。（美聯社）

NBA／小范甘迪也補刀 轟喬丹是騙子 在聯盟製造假友誼

2021-11-18 18:52

超人氣

更多 >
影／彭帥現身開幕式？ 胡錫進再PO新影片

影／彭帥現身開幕式？ 胡錫進再PO新影片
瑞登豪斯無罪／麥堅尼斯關鍵目擊證詞：死者伸手抓槍

瑞登豪斯無罪／麥堅尼斯關鍵目擊證詞：死者伸手抓槍
新冠「零號病人」找到了？美研究：應是華南市場女攤販

新冠「零號病人」找到了？美研究：應是華南市場女攤販
費城華裔女生母親：亞裔的命也重要

費城華裔女生母親：亞裔的命也重要
看起來很漂亮、清潔時卻痛苦 居家裝潢最雷4種設計

看起來很漂亮、清潔時卻痛苦 居家裝潢最雷4種設計