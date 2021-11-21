場邊人語／回歸無望 雷神西往

職棒天地求才若渴。

美國職棒大聯盟(MLB)安納罕天使 隊，11月16日成功地和現年29歲的右投手「雷神」辛德賈德(Noah Seth Syndergaard)，簽訂一紙為期1年總價2100萬元的合約「雷神」自從2015年5月12日起，代表紐約大都會 棒球隊出賽；大都會隊在11月7日依約提出「合格報價」(qualifying offer)，必須在11月14日美東時間下午5時，做出決定到底順延與否和他的為期1年1840萬元合約。

大都會隊當時恰巧也正在和現年46歲的艾普勒(Billy Eppler)，討論延聘出任球隊總經理的最後(背景調查)細節。他曾經擔任紐約洋基隊助理總經理，以吉安納罕天使隊的總經理(2015-2020 年)。

「雷神」身高6呎8吋(198公分)，右投左打，當選過全明星1次，這些年來是紐約都會地區最受職棒球迷歡迎的先發投手之一，先後於多倫多藍鳥隊和大都會隊「農場」接受培訓；在大聯盟6個例賽季120場先發的戰績為47勝31敗獲勝率 60.3%，有6次全壘打和15個打點；在小聯盟10個例賽季出賽108次其中先發有98次，累積的戰績為35勝20敗獲勝比例 63.6%，只有1支全壘打和4個打點。

2015年10月30日晚間，是大聯盟年度總冠軍爭奪第3戰，由大都會隊在花旗球場迎戰坎薩斯皇家隊，終場以9：3得勝，現場4萬4781名球迷見證辛德賈德以104球數主投6局拿到勝投。

「雷神」此時決定棄東擇西，關鍵就在於原先球隊提出牽動自由球員身分的「合格報價」；這份意味著時間壓力和談判給力的說法，通常對於當事球員吸引力有限，因為站在任何一位球員的立場，此時此刻正值千金，個人如果無法把握時機確保或者拉抬身價，更待何時？辛德賈德在接受韌帶置接手術(Tommy John surgery)後復原緩慢，天使隊的現任總經理梅納西(Perry Minasian)不僅親自由加州飛抵紐約面見辛德賈德，而且當面動之以情說之以理，讓他感覺到被關心和受到重視，很自然地選擇換球隊、改聯會和轉口岸。

大都會隊原來的如意算盤，是走趟形式就和辛德賈德續約，能夠暫時穩住先發投手群，可惜這次球隊留才失敗，相關投手尤其捉襟見肘，如右肘帶傷的33歲右投手狄葛隆(Jacob deGrom)、也是手肘受傷的34歲委內瑞拉籍右投手卡拉斯科(Carlos Carrasco)、防禦率暴增的29歲右投手沃克(Taijuan Walker)、也是由於出場頻繁而防禦率暴增的26歲右投手梅基爾(Tylor Megill)，還有右腳開刀的26歲左投手(David Peterson)。