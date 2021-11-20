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場邊人語／愛國者隊 隼鷹知退

彭廣揚

輸球已經難過，遭到橫掃落敗，更加難堪。

屬於NFL國聯南區小組的隼鷹隊，由36歲四分衛芮恩（Matt Ryan）領銜，於18日在喬治亞州亞特蘭大的「奔馳球場」（Mercedes-Benz Stadium）捍衛主場，對抗由23歲四分衛瓊斯（Michael McCorkle Jones）擔任先發攻擊主導的戰績6勝4敗新英格蘭愛國者隊。現場吸引6萬8286名球迷，其中多數為愛國者隊助陣。愛國者隊隊毫不客氣，全場32分鐘43秒掌控球權，雖然在第3節沒有得分，上半場就以射門和傳球得到13分領先，終場是以25比0狂勝。

隼鷹隊成軍於1966年，最近一次在主場掛零落敗是於1988年10月9日以0比33向洛杉磯公羊隊棄械。當年隼鷹隊戰績只有4勝11敗，主場是「亞特蘭大郡球場」（Atlanta-Fulton County Stadium），主隊先後派出應戰的四分衛是迪爾斯（Stephen Whitfield Dils）和米連（Hugh Breedlove Millen）。

此外，隼鷹隊於14日客場對抗達拉斯牛仔隊，以及18日在主場迎戰新英格蘭愛國者隊時，連續2次都沒有辦法突破對方防線，無能力傳球達陣。上次球隊在例行賽季出現類似情況是1987年11月1日在主場以0比38輸給紐奧良聖徒隊，接著在11月8日在客場以3比38向克里夫蘭布朗隊稱臣。

當晚新英格蘭愛國者隊來勢洶洶，團隊攻守兩端日趨改善，攻擊能力在大聯盟排名第10，防守表現名列15，傳球距離位居第9，衝鋒作為依序第10。而亞特蘭大隼鷹隊正值進退緊要關頭，攻擊能力在大聯盟排名只得27名，防守表現名列18，傳球距離不過19名，帶球衝鋒排序僅29名。

身高6呎3吋的瓊斯從9月12日到11月14日之間參賽10場，有2次沒有傳球得分，3次單場得分2次，還有1次也是職涯首次單場傳球得分3次。14日在主場迎戰克里夫蘭布朗隊時，愛國者隊不僅以45比7大勝，23歲跑鋒史帝芬森（Rhamondre Stevenson）在第2節和第4節分別持衝鋒5碼和2碼得分，並且創下單場20次持球衝鋒、累進100碼和有2次的分的個人紀錄。至於25歲的外接球員邁爾茲（Jakobi Meyers）則在終場前4分鐘13秒和替補的四分衛何耶爾（Axel Edward Brian Hoyer）合作傳接11碼達陣，也是效力於愛國者隊首次得分。

年紀較輕的瓊斯當晚發揮搶眼，累積傳球26次給9名隊友，其中22次成功，成功率84.62%，共推進207碼，有1次傳球達陣有1次遭到攔截，最遠傳球距離19碼；此外，他還6次持球衝鋒。識途老馬芮恩這場比賽力不從心，累積傳球28次，其中19次成功，成功率67.86%，共推進153碼，沒有傳球達陣有2次遭到攔截4次遭到擒殺，最遠傳球距離19碼。

愛國者隊大勝，勢頭續升；隼鷹隊慘敗，前景看壞。

新英格蘭 亞特蘭大 喬治亞州

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