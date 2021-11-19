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場邊人語／公牛西征 實力驗證

彭廣揚

●球隊連日路征，是虛實驗證。

公牛隊17日在奧勒岡州下半場遭到拓荒者隊逆轉，終場以107：112飲恨。

芝加哥公牛隊由11月12日到19日先後造訪金州勇士隊、洛杉磯快艇隊、洛杉磯湖人隊、波特蘭拓荒者隊和丹佛金塊隊，進行本球季最重要也是唯一的西征。公牛隊在加州出賽3場，先於舊金山以93：119不敵柯瑞（Wardell Stephen Curry II）領銜的勇士隊，但在洛杉磯以100：90和121：103收拾快艇隊和湖人隊。在NBA東區和華盛頓巫師隊和布魯克林籃網隊互爭領先。

公牛隊還會不會成為那支來自密西西比河以東的年度奪標熱門隊伍？

該隊56歲的總教練唐納文（Billy Donovan）有句帶有禪味的口頭語：「我們還在嘗試捉摸如何合體作戰」（We are still trying to figure out how to play together）。

公牛隊目前15名隊員平均身高199.9公分，年齡24.9歲，球齡3.9季，在NBA還算是比較「年輕」的隊伍。布魯克林籃網隊成員平均年齡有29歲，洛杉磯湖人隊成員平均年齡達到30.6歲；而奧克拉荷馬城雷霆隊成員平均年齡只有22.9歲。

這次西征的先發陣容包括身高6呎4吋的得分後衛卡盧索（Alex Michael Caruso）、6呎5吋小前鋒拉文（Zachary LaVine）、6呎6吋大前鋒德羅展（DeMar Darnell DeRozan）、6呎6吋組織後衛鮑爾（Lonzo Anderson Ball），以及6呎10吋中鋒布萊德利（Tony Lee Bradley Jr.）。

南加州對於公牛隊意義特別重大，鮑爾生於洛杉磯，和拉文都曾經是洛杉磯加大籃球校隊成員；德羅展、6呎10吋的瑞士籍中鋒隊友佛西維奇（Nikola Vučević）和布萊德利，也都在南加大男籃隊引領風騷；卡盧索更是2020年10月11日助洛杉磯湖人隊擊退邁阿密熱火隊榮登年度總冠軍的功臣。

11月15日在洛杉磯，鮑爾、拉文和德羅展聯手攻下91分，布萊德利得到6分和9個籃板球，卡盧索雖然沒有得分，卻有6個防守籃板球和5次助攻。當晚在場的湖人隊球迷面對這種「回家」的場面，在第3節結束以73：94大幅落後時，有不少人黯然提早離場。

德羅展由聖安東尼奧馬刺隊投效到公牛隊以來，在15場例行比賽已經有3次取得單場至少得到37分。德羅展在本次會戰之前曾經26次和拓荒者隊交手，平均上陣34.7分鐘，獲得23.7分，三分球命中率32.4 %，出手投籃命中率45.6%，罰球命中率為87.1%，還有4.7個籃板球4.2次助攻。17日比賽，他得到22分4個籃板球5次助攻。

洛杉磯加大 湖人 鮑爾

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