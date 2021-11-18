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場邊人語／開場捅簍 洛城封喉

彭廣揚

有一種致勝的戰術，是以時間換取空間。

戰績本來只有3勝的舊金山49人隊15日傍晚在加州聖塔克拉拉（Santa Clara）戶外的「李維球場」（Levi’s Stadium）迎戰戰績已7勝的洛杉磯公羊隊，這次「加州南北戰爭」吸引了6萬4256名現場球迷。地主隊全場有39分鐘3秒掌控球權，在第1節15分鐘內就充分運用11分鐘3秒的攻擊機會，發動一次20波的進攻累進88碼，最終造成四分衛短傳8碼首開紀錄，鋪墊主隊在終場以31：10高奏凱歌。

這是49人隊自10月31日以來第2次傳出捷報，也是2020年10月18日在主場以24：16擊退洛杉磯公羊隊以來，事隔393天才又品嘗勝利滋味。此外，這還是49人隊本球季首次以21分的差距勝出。

現年25歲，身高6呎，來自南卡羅萊納州的外接球員山謬（Tyshun Raequan Samuel），在這場賽事展現他在攻擊端傳接和衝鋒的能力和影響。他在場5次成為四分衛傳球目標，5次成功接應，共推進97碼，最遠傳接距離40碼，在第4節時接球達陣。此外，他還有5次帶球衝鋒，共推進36碼，最遠衝鋒距離9碼，在第2節時帶球衝鋒8碼達陣。山謬9次例行賽出場，每場至少完成3次或者52碼傳接；單場5次完成傳接和衝鋒，是本季最佳紀錄，也成為NFL首位外接球員單場至少完成5次傳接、5次衝鋒，並且各有1次得分。山謬在這場比賽後，以54次累積傳接979碼的成績在NFL位居第二；洛山磯公羊隊的外接球員庫普（Cooper Kupp）則以85次1141碼領先。

49人隊4節比賽每節都有得分，其中包括於第1節攔截到對方傳球並且達陣（Pick Six）。該隊主戰四分衛蓋羅波洛（James Garoppolo），身高6呎2吋，現年30歲，在49人隊已效力5個球季，其中先發38次，傳球被攔截比率一直偏高。當晚他只傳球19次給5名隊友，其中15次成功，成功率達到78.95%，推進182碼，有2次傳球達陣1次遭到擒殺，沒有遭遇攔截，最遠傳球距離40碼；此外，他還2次持球衝鋒1碼，以及發動3名隊友帶球衝鋒44次累進156碼。他從9月12日以來參賽8次，7場比賽都有傳球達陣，5次遭到攔截，單場比賽至少成功傳球181碼，最多單場累積傳球距離326碼。

公羊隊四分衛斯塔福德（John Matthew Stafford），身高6呎3吋，現年33歲，當晚傳球41次給8名隊友，其中26次成功，共推進243碼，成功率63.41%，有1次傳球達陣但是2次遭到攔截，還有2次遭擒殺，最遠傳球距離33碼。他發動3名隊友帶球衝鋒10次累進52碼。

運用時間，掌控比賽進攻的節奏和效率，是49人隊連續第5次戰勝公羊隊的關鍵。

加州 洛杉磯 NFL

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