場邊人語／公牛奔前 快艇擱淺

或謂隻手能遮天。

身高6呎6吋、出身南加州的小前鋒德羅展（DeMar Darnell DeRozan），14日在6呎10吋的瑞士籍中鋒隊友佛西維奇（Nikola Vučević）缺席時，稱職地配合芝加哥公牛隊的小球戰術，於客場獨得35分和7個籃板球5次助攻，率隊以100比90挑戰洛杉磯快艇 隊成功，笑納第4次客場捷報，並且中止對手自從11月1日以來連續7場勝利。

這是德羅展於8月11日由聖安東尼奧馬刺隊被交易到公牛隊以來，在13場例行比賽第4次取得單場至少得到30分的成績。德羅展曾經26次和快艇隊交手，平均上陣31.4分鐘，獲得20.9分，三分球命中率25.6%，出手投籃命中率44.6%，罰球命中率為83%，還有5.2個籃板球5.3次助攻。

快艇隊預定12月19日再到伊利諾州芝加哥作客。

德羅展在例行賽季是名副其實的先發部隊成員，至少上陣時間為31分鐘36秒，最長出場時間37分鐘45秒，至今只有3次單場得分低於20，分別是出戰底特律活塞隊、達拉斯獨行俠隊和金州勇士隊。他目前是NBA排名第6的得分王，場均26.1分；高居榜首的是布魯克林籃網隊的杜蘭特（Kevin Durant）。

和德羅展並肩作戰的公牛隊6呎5吋先發小前鋒拉文（Zachary LaVine），目前以場均25.9分在得分王排名第7，並且保持連續116場出賽得分都是雙位數的紀錄。在14日對抗快艇隊時，拉文上陣37分鐘57秒，獲得29分，三分球13次出手6次破網命中率46.2%，27次出手投籃命中11次準確率40.7%，罰球命中率為100%，還有8個籃板球2次助攻。他在13場賽事中，只有出戰底特律活塞隊單場得分不滿20分，其他12場比賽單場最高得到34分至少有22分進帳。

德羅展和拉文「兩小無猜」，14日聯袂斬獲64分，是終場氣走快艇隊的關鍵；德羅展當年是南加大 校隊成員，拉文則效力洛杉磯加大 。他們兩人在本球季已經3次合力單場得到60分以上，而且每次都是在客場時表現。

NBA開季至今，30支球隊只有13名球員擁有至少10場每場20分的紀錄。他們兩人是這些球員之中，唯一來自相同球隊者。

此外，公牛隊當晚借助6呎4吋組織後衛卡盧索（Alex Michael Caruso）緊守對方得分之鑰6呎8吋的喬治（Paul Clifton Anthony George）；喬治當晚上陣41分鐘19秒，獲得27分，然而三分球10次出手只有2次破網，命中率低到20%。

難怪牛氣沖天，快艇狂顛。