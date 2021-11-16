場邊人語／牛仔鬥鷹 強制反應

●戰績已經有4勝4敗的亞特蘭大隼鷹隊一心一意想要擊敗達拉斯牛仔隊；然而事與願違。

屬於NFL國聯南區小組的隼鷹隊由36歲四分衛芮恩（Matt Ryan）領銜，14日造訪德州 阿靈頓戶外的「美國 電話暨電報球場」（AT&T Stadium），挑戰戰績6勝2勝、以28歲四分衛普萊斯考特（Rayne Dakota Prescott）領軍的牛仔隊，這次對抗吸引多達9萬3436名現場球迷。地主球隊全場37分鐘41秒掌控球權，雖然第4節沒有得分，前3節卻以射門、衝鋒和傳球得分，上半場就以36：3遙遙領先，終場以43：3狂掃對手。

牛仔隊在第2節15分鐘之內得到29分，創下球史歷年來單節最高紀錄；球隊上半場就攻進36分，這種佳績還是自1980年10月12日以來僅見，當時牛仔隊以59：14大勝舊金山四九人隊，上半場就收穫38分。至於主隊這次於上半場就領先達33分，也是1971年12月4日以來的另一次團隊搶眼表現；當年牛仔隊終場以52：10得勝，上半場比數為38：3。

牛仔隊23歲、身高6呎2吋的角衛迪格斯（Trevon Diggs）於第3節比賽攔截芮恩的傳球，完成他這個賽季第8次搶斷，這是聯盟目前個人最佳紀錄。在1981年球季，生於於德州達拉斯的角衛沃爾茲（Everson Walls）曾在牛仔隊創下個人單季11次攔截成功紀錄。

在芮恩出任主要攻擊發起人的的期間，隼鷹隊和牛仔隊在本次會戰之前已經交鋒過6次，雙方各有3次輸贏。然而最近2次遭遇戰牛仔隊都是贏家；2020年9月20日在主場，牛仔隊於終場前1分鐘49秒由普萊斯考特親自帶球衝鋒1碼達陣，將比數追趕到37：39，再由踢球員朱爾連（Greg Zuerlein）從46碼處攻門成功，以40：39逆轉得勝。

隼鷹隊在9月12日開季後連續敗給費城 老鷹隊和坦帕灣海盜隊，隨後的6場賽事勝負，有4次分差都在4分之內。隼鷹隊的綜合攻擊力目前在大聯盟32支球隊中名列20，牛仔隊則居第1名。隼鷹隊的綜合防守能力目前在大聯盟也是名列25，牛仔隊則居第13名。

牛仔隊主攻四分衛普萊斯考特當天累積傳球31次，其中24次成功，成功率77.41%，共推進296碼，有2次傳球達陣沒有遭到攔截，最遠傳球距離37碼；此外，他還2次持球衝鋒累進5碼，有1次衝鋒達陣。

隼鷹隊主攻的芮恩當天傳球21次，只有9次成功，共推進117碼，成功率僅有42.86%，沒有傳球達陣還遭到2次攔截，最遠傳球距離21碼。

牛仔隊禦敵不僅施計降伏，而且讓對手不得不服。