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日本JR福島站男子持刀砍人 刺傷八旬婦腹部

場邊人語／好久不見 超凡表現

彭廣揚

將近4年未見面，彼此都變了！

德州大學男子籃球隊，13日舉隊到華盛頓州斯坡坎「麥卡西室內運動中心」 (MAC) 作客，第4次挑戰目前公認全國實力最強的岡薩加 (Gonzaga) 大學校隊。岡薩加大學果然是不可擋，6呎10吋的前鋒提米 (Drew Timme) 在開賽5分鐘之內就得到11分，全場19投15中斬獲生涯最高的37分，終場輕鬆地以86：74告捷。 

岡薩加大學最近一次和德州大學交手，是於2017年11月26日在奧勒岡州波特蘭，岡薩加大學當天下午一度領先21分，但是遭到對手追平，直到延長賽時才以76：71勝出。身高6呎8吋 (203公分) 的日本籍大前鋒八村壘 (Rui Hachimura) ，代表岡薩加大學得到大學生涯單場最高的20分。岡薩加大學由2001年11月23日到2017月11月26日之間，保持3次連贏紀錄，最少分差為3分，最多分差有10分。 

岡薩加大學屬於「美西4州10校聯盟」( West Coast Conference)，11月9日起展開新球季，首役在主場就以97比63擊敗猶他州南方大學 (DCU)，全場一度領先34分，5名先發球員有4人的得分為雙位數，還有2人的得分和籃板球是「兩雙」。本球季該校男籃隊仍由福伊(Mark Few) 總教練指導，全隊平均身高為6呎7吋，有1.5年大學校際作戰經驗，由先發陣容為身高7呎的中鋒荷姆葛蘭 (Chet Holmgren)、前鋒提米、6呎7吋的後衛斯洛則 (Julian Strawthe)、6呎5吋的加拿大籍後衛內貝哈徳 (Andrew Nembhard)、6呎3吋的後衛波頓 (Rasir Bolton)。 

今年是岡薩加大學男籃隊成軍第71個球季，這些年來球隊獲得26次聯盟例行賽季冠軍19次季後冠軍，23次晉級年度總冠軍比賽，可惜至今和全國性年度總冠軍無緣。該校在2020-21球季列名西區第1種子，在季後大賽連勝5場之後，於4月5日在印地安納亞波里斯，以70比86向排名南區第1種子的勒大學隊稱臣，又是奪冠擦肩而過。 

提米、內貝哈徳和6呎5吋的法國籍後衛阿亞伊 (Joel Ayayi) 當時都在先發名單。此外，也是先發的6呎7吋的前鋒基斯佩特 (Corey James Kispert)，以及6呎4吋的後衛薩格斯 (Jalen Rashon Suggs)，隨後參加7月29日在紐約市舉行的第75屆美加地區男子職業籃球大聯盟 (NBA) 選秀活動，分別搖身變為華盛頓巫師隊小前鋒和奧蘭多魔術隊的組織後衛。 

德州大學男籃隊也是於11月9日起開始新球季，首役就在主場以92比48輕取休士頓浸信大學隊；該隊在賽前眾志成城期望擊敗全美排名第一的對手岡薩加大學隊；該校在上個球季3名球員轉學4名球員參加大聯盟選秀後，立即補進6名生力軍，包括身高6呎6吋的前鋒艾倫 (Timmy Allen)、6呎9吋的前鋒迪蘇 (Dylan Disu)、6呎7吋的前鋒畢曉普 (Christian Bishop)、6呎9吋的前鋒米契爾 (Tre Mitchell)、6呎3吋的後衛阿斯秋(Devin Askew) 和6呎2吋的加拿大籍後衛卡爾 (Marcus Carr)。

德州 加拿大 紐約市

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