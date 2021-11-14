場邊人語／海豚得水 烏鴉憔悴

巴爾迪摩烏鴉隊四分衛傑克森(Lamar Demeatrice Jackson Jr.)能夠追、趕、跑、跳、蹦，就是傳不出去球。

戰績已經有6勝的烏鴉隊，是於11日晚間8時23分起，造訪佛羅里達州 邁阿密戶外的「硬石球場」( Hard Rock Stadium) ，挑戰戰績只有2勝的海豚隊，這次對抗吸引6萬5948名現場球迷。地主球隊雖然在全場只有28分鐘11秒掌控球權，然而卻在第4節關鍵的15分鐘，妥善運用8分鐘4秒的攻擊機會，以29碼射門和1碼衝鋒得分，在終場以22：10高奏凱歌。

這是海豚隊自從9月12日以來第3次傳出捷報，也是4天之內球隊在主場拿下2連勝，以及本球季首次以12分差勝出。

烏鴉隊在4節比賽之中，雖然第1節和第4節都有得分，可是24歲的四分衛傑克森的表現卻差強人意，引發廣大球迷質問他是否做好領銜參加季後大戰的準備。傑克森是在佛羅里達州生長， 當天難得有空回家看看，累積傳球43次給7名隊友，其中26次成功，成功率60.47%，共推進238碼，有1次傳球達陣多達4次遭到擒殺，最遠傳球距離30碼；此外，他還9次持球衝鋒累進39碼，可惜沒有衝鋒達陣。他從9月13日以來參賽10次，每場比賽都有傳球達陣，單場比賽至少成功傳球167碼，最多單場累積傳球距離316碼。他在上個球季共先發15次有26次傳球達陣，本球季進行至今，已經14次傳球達陣建功。

但是傑克森於11日晚間，全場只在第4節以3分鐘28秒發動13波攻擊推進64碼，還好達陣建功，這是他在例行賽季最差勁的表現。照理說，海豚隊先後調派有膝傷和手傷在身的28歲四分衛布里塞特(Jacoby Brissett)和23歲的左撇四分衛塔戈維洛(Tagovailoa)主攻，表示攻勢展開其實並不順利，但是傑克森竟然久攻不成。

布里塞特當晚傳球23次，其中11次成功，共推進156碼，成功率47.83%，沒有傳球達陣也沒有遭到攔截，但是有2次遭擒殺，最遠傳球距離52碼。塔戈維洛則傳球13次，其中8次成功，共推進158碼，成功率61.54%，沒有傳球達陣和遭到攔截，但是有1次遭擒殺，最遠傳球距離64碼。

現年22歲，身高6呎5吋(196公分)的海豚隊防守球員菲力普斯(Jaelan Everett Phillips)，以及現年21歲，身高6呎1吋(185公分)的海豚隊安全衛何南 (Jevon Hoand)，雖然都是在今年選秀活動出線，在這場賽事卻展現他們在防守端的判斷力和反應力，確實對於身手矯健的傑克森造成威脅。