場邊人語／布朗不成 爺留洛城

喜歡熱鬧的外接球員小貝克漢（Odell Cornelious Beckham Jr.）11日起正式以一年短約加盟NFL洛杉磯 公羊隊，願意為該隊爭奪超級盃 跨刀。

他本來有10個轉隊選擇對象，然而最後階段斟酌對象縮小到市場規模有限的綠灣包裝工隊和影響無邊的洛杉磯公羊隊。布朗隊本季例行賽出賽9場戰績5勝4敗，在美聯北區小組列名第3；公羊隊例行賽季9場戰績7勝2敗，在國聯西區小組列名第2；該隊目前的勝率77.8%在國聯僅次於亞里桑納紅雀隊，和綠灣包裝工隊並駕齊驅，而和美聯各隊比較，只有田納西泰坦隊可以相提並論。

第56屆超級盃比賽預定於2022年2月13日在加州 洛杉磯英格塢耗資50億元興建的「社會金融球場」（SoFi Stadium）舉行，公羊隊立志把握這次機會如期在主場亮相和凱旋。

剛於5日歡度29歲生日的小貝克漢（OBJ），身高6呎，在路易斯安納州立大學校隊效力過3個球季40場賽事，成功接球143次累進2340碼，平均推進16.4碼，有12次接球達陣，還有7次帶球衝鋒77碼；他於2014年度大聯盟選秀由紐約巨人隊圈點，當年獲選為最佳新秀。他代表巨人隊參賽59次先發56場，622次傳球有390次成功，接應推進5476碼，接應成功率為62.7%，有44次接應達陣。

小貝克漢於2019年3月13日被交易到克里夫蘭布朗隊，最終於11月5日協商釋出。他代表布朗隊後和現年26歲的四分衛梅菲爾德（Baker Reagan Mayfield）關係不和；梅菲爾德是布朗隊2018年度的選秀狀元。小貝克漢轉入布朗隊後參賽29次先發28場，210次傳球有114次成功接應推進1586碼，接應成功率為54.3%，只有7次接應達陣。

公羊隊現任四分衛斯塔福德（John Matthew Stafford）是底特律獅隊2009年度選秀狀元，現年33歲。他轉入布朗隊後，參賽9次先發9場，321次傳球219成功累積推進2771碼，成功率為68.2%，有23次傳球達陣6次遭到攔截。斯塔福德目前傳球球距離是全聯盟最佳，資深的坦帕灣海盜隊四分衛布雷迪（Tom Brady）以2650碼緊追其後。

此外，公羊隊身高6呎2吋的外接球員庫普（Cooper Kupp）有5個例賽球季作戰經驗，目前也是大聯盟接球王，他至今參賽9場先發9次，103次成為傳球對象74次接應成功累積推進1019碼，成功率為71.8%，有10次接球達陣，場均接球距離113.2碼。在接應成功次數、累積推進距離，接球達陣次數和場均接球距離項目，暫時領跑同儕。

小貝克漢成功地策動隊友借助輿論完成轉隊，這是完成親近熱鬧，然而他能夠通過駔續的門道的考驗嗎？這才是留爺關鍵。