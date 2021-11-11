場邊人語／大哥不在 替將認栽

點將缺席，戰局有差。

密爾瓦基公鹿隊「字母 哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）9日走訪賓州費城 客場，領銜登場36分鐘13秒，26出手投籃12次命中，命中率為46.2%，三分球2投未中，罰球13投7中，還有16個籃板球4次助攻2次火鍋，得到全隊最高的31分，協助球隊以118：109戰勝76人隊。

安戴托昆波現年26歲，於2013年10月30日起代表公鹿隊出賽，當晚是他第600場上陣。他在NBA效力的9個例行賽季，已經得到1萬2623分，場均21分。

76人隊從10月28日到11月6日連續6次告捷，然而目前卻是2連敗；公鹿隊是衛冕年度總冠軍的隊伍，由10月19日開季以來，已經各有一次3連敗和2連敗紀錄，但是有4次在客場獲勝。

76人隊的喀麥隆籍、身高7呎領銜大哥安比德（Joel Hans Embiid）當晚和6名隊友因故缺席，先發作戰陣容於是調整為身高6呎9吋的小前鋒里德（Paul Reed）、6呎5吋的得分後衛米爾頓（Shake Milton）、6呎7吋的得分後衛柯爾克瑪茲（Furkan Korkmaz）、6呎10吋的中鋒佐蒙德（A. Drummond），以及6呎2吋的組織後衛馬克西（Tyrese Maxey）；替補球員主要為6呎7吋的前鋒尼恩（Georges Niang）和34歲的小前鋒格林（Daniel Richard Green Jr. ）。

馬克西本球季已經12場先發，場均上陣35.4分鐘，投籃命中率為49%，三分球命中率有38.5%，罰球準確程度83.9%，還有3.8個籃板球4.7次助攻0.8次抄截和0.6次火鍋。他在9日晚間斬獲全隊最高的31分，其中在第1節就攻下17分，協助球隊在短兵相接過程有好的開始。他在場39分鐘，投籃命中率為50%，三分球命中率有44.4%，罰球準確程度100%，還有5個籃板球4次助攻1次抄截和1次火鍋。

地主隊在上半場以58比61稍微落後，可是馬克西和米爾頓各自得到19分和11分，佐蒙德也摘下10個籃板球，籃板球樹為雙方最佳；主隊在第3節雖然主隊再搶攻得到35分，但是末節只拿下16分；馬克西和米爾頓在終場前12分鐘內各自得到4分和3分，佐蒙德又摘下7個籃板球和得到4分，然而全隊卻只有眼睜睜在倒數1分鐘7秒時，無力阻擋對方又進帳4分勝出。

安戴托昆波在終場前上陣10分鐘19秒，展現最有價值球員身手，得到9分拿下8個籃板球和3次助攻，成為單節助攻王。

對於76人隊來說，大家竭盡全力，大哥不在，無奈認栽。