場邊人語／芝城反撲 鋼人說不

球賽在第4節出現一陣反撲高潮，可惜結局功虧一簣。

NFL 匹茲堡鋼人隊8日晚間在賓州戶外的「亨氏球場」（Heinz Field）主場迎戰芝加哥 熊隊隊，吸引6萬788名現場球迷和更多全國球迷關注，鋼人隊在第1節和第3節分別領先7分和14分，然而熊隊於第4節反攻得到21分，幸好鋼人隊在終場前26秒由30歲踢球員包士維（Christopher Lynn Boswell）於40碼處定位起腳得到關鍵的3分，以29比27險勝。

包士維本季連續6場11次攻門彈無虛發，在這場賽事第4節曾經3次分別由54碼、52碼和40碼處攻門得分。

鋼人隊因此在NFL美聯北區小組以5勝3敗的戰績暫時落後於巴爾迪摩烏鴉隊，但是自10月10日起已4連勝，其中包括在主場3次告捷。芝加哥熊隊在43歲總教練納吉（Matt Nagy）指導下，戰績只有 3勝6敗，自10月17日以來已經連續4次吞敗。此外，鋼人隊自從1992年10月19日以來，這是19次連續在主場周一比賽得勝。

鋼人隊當晚由39歲、身高6呎4吋的四分衛羅斯里斯柏格（Benjamin Todd Roethlisberger）率隊迎戰到訪的熊隊，客隊則是由現年22歲、身高6呎3吋的四分衛菲爾斯（Justin Skyler Fields）執行職涯第7次先發。羅斯里斯柏格擁有239場例行賽先發經歷，其中161次凱旋有2次榮獲年度總冠軍。菲爾斯身為喬治亞和俄亥俄州 立大學校友，是熊隊在2021年度選秀活動第1輪11順位圈點的新秀，是首次在職業聯賽球場上面對鋼人隊。

羅斯里斯柏格傳球30次給9名隊友，其中21次成功，成功率有70%，共推進205碼，有2次傳球達陣，最遠傳球距離42碼，沒有遭到攔截；他和23歲的隊友跑鋒哈瑞斯（Najee Jerome Harris）密切搭配；全場22次接應衝鋒62碼，平均每次帶球衝鋒2.8碼，最遠衝鋒距離13碼，有一次衝鋒達陣。菲爾斯則傳球29次給6名隊友，其中17次成功，成功率有58..62%，共推進291碼，有1次傳球達陣和1次遭到攔截，最遠傳球距離50碼。他和隊友跑鋒蒙哥馬利（David Montgomery）配合良好；全場13次接應衝鋒63碼，平均每次帶球衝鋒4.8碼，最遠衝鋒距離21碼。菲爾斯本人全場也有8次接應衝鋒45碼，平均每次帶球衝鋒5.6碼，最遠衝鋒距離8碼。

羅斯里斯柏格在第4節結束前1分鐘46秒發動為時1分鐘20秒的10波攻擊，推動52碼和成功地將比數逆轉為29以27；這是他職涯第50次完成逆轉得勝攻擊。鋼人隊身高6呎4吋的27歲防守球員瓦特（T. J. Watt）全場有3次擒殺對方成功，在上半場就2次擒殺菲爾斯，不僅創下個人生涯第3次單場3次擒殺對方的紀錄，而且在加入大聯盟後5個賽季69次先發參賽擁有61次擒殺紀錄；當晚是他第36次在主場出賽，就地完成第40次擒殺。