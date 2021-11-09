場邊人語／球季過半 仍有期盼

●NFL例行賽18周賽程，第9個星期賽事結束，32支隊伍各自仍有期盼。

佛羅里達傑克森維爾美洲虎隊7日午後在主場迎戰士氣如虹的水牛城比爾隊，吸引6萬3110名球迷捧場，美洲虎隊不僅在第1節和第4節分別由39碼和31碼處踢射得分，而且讓在美聯東區小組暫時領先的比爾隊竟然以6：9苦吞本季第3敗。

美洲虎隊不僅在賽前未被看好，當天比賽過程和結局也是令人嘖嘖稱奇，該隊嚴密的防守只讓對手在第1節和第2節分別由24碼和41碼處踢射得分，沒有傳球達陣。上次比爾隊處於大幅看好局面卻大跌一跤還是1992年11月29日在客場，延長階段以13：16輸給印地安納亞波里斯小馬隊。

達拉斯牛仔隊在國聯東區小組領先，除了開季首役失敗之外，本季已經連6勝，7日在德州阿靈頓主場迎戰本季曾4連敗的丹佛野馬隊，野馬隊不僅終場以30：16取勝，而且全場4節都有得分，前3節並且以19：0掌握優勢。野馬隊的30歲定位踢球員麥克馬納斯（Brandon Tyler McManus）生涯得分已達791分，全場發揮搶眼，4次攻門成功取分，最遠定位踢門距離53碼。

紐約 巨人隊在24歲四分衛瓊斯（Daniel Jones）領軍下，克服諸多調度方面困難，7日在主場於下半場奮起，終場以23比16擊退拉斯維加斯突擊者隊，取得最近3個星期第2次捷報，戰績改善至3勝6敗。紐約噴射機隊7日由35歲替補四分衛強森（Joshua Javon Johnson）和26歲的懷特（Mike White）合作接力，客場挑戰印地安納亞波里斯小馬隊，終場以30：45棄械投降，還是未能取得本季第3次捷報。噴射機隊22歲主戰四分衛威爾森（Zachary Kapono Wilson）能否於11月14日在主場歸隊上陣，是目前熱門話題。

酋長隊8日在密蘇里州 坎薩斯城的「箭頭球場」（Arrowhead Stadium）由26歲四分衛馬霍姆斯（Patrick Lavon Mahomes II）率隊接戰綠灣包裝工隊，客隊則是由剛滿23歲的四分衛洛夫（Jordan Love）職涯首次先發。馬霍姆斯傳球37次給9名隊友，其中20次成功，成功率有68.75%，共推進166碼，有1次傳球達陣，最遠傳球距離25碼。洛夫則傳球34次給9名隊友，其中19次成功，成功率有55.88%，共推進190碼，有1次傳球達陣和1次遭到攔截，最遠傳球距離35碼。酋長隊終場以13：7得勝。

新英格蘭 愛國者隊在連續取勝噴射機隊和洛杉磯電光隊之後，8日在北卡州夏洛特和卡羅萊納黑豹隊交鋒，以24：6迎來3連勝。愛國者隊的23歲四分衛瓊斯（Michael McCorkle Jones）只傳球18次給7名隊友，其中12次成功，成功率有66.67%，共推進139碼，有1次傳球達陣，還有1次遭到攔截2次遭擒殺，最遠傳球距離41碼。他還有2次持球衝鋒推進4碼。然而電光隊現年24歲的四分衛達諾德（Sam Richard Darnold）表現差強人意，傳球33給9名隊友，其中16次成功，成功率有48.48%，共推進172碼，沒有傳球達陣，還有3次遭到攔截1次遭擒殺，最遠傳球距離33碼。