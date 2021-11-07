場邊人語／羅斯奮起 尼克提氣

由「字母 哥」安戴托昆波(Giannis Antetokounmpo)領銜的密爾瓦基公鹿隊，5日晚間在主場捍衛家園，在例行賽季首度遭遇紐約尼克隊；公鹿隊剛於2日在底特律客場，以117：89取勝活塞隊，創寫本季至今最大分差(28分)，以及首次造成對方單場得分少於100分的紀錄。安戴托昆波雖然全場獲得25分7個籃板球和4次助攻，尼克隊的替捕後衛羅斯(Derrick Martell Rose)，也獲得23分8個籃板球和4次助攻；尼克隊全場最多落後過21分，但是在和對手2次(第1節和第3節)平手後，曾經有過領先22分，終場是以113：98告捷，勝分差距達到15分。

密爾瓦基公鹿隊在7月20日榮獲美加地區男子職業籃球大聯盟(NBA)年度總冠軍之後，預定11月8日前往白宮 晉見總統。公鹿隊本季賽以來，目前戰績只有4勝5敗，尼克隊在贏得勝利之後，戰績為6勝3敗，包括2連勝和3連勝。尼克隊的崛起之勢，是大聯盟本季東區賽程主要看點。公鹿隊還要在11月10日晚間和12月12日午後造訪紐約市 ，而尼克隊則預定於2022年12月8日晚間再度到密爾瓦基作客。

公鹿隊在主場敗北之後，從7月14日起連續5次客場出賽，安戴托昆波本季9場賽事中發揮如常，場均在陣31.3分鐘，得到21分和10.3個籃板球，6.1次助攻1次抄截和1.8個火鍋。在6呎7吋的小前鋒米道頓(James Khristian Middleton)和組織後衛哈勒戴(Jrue Randall Holiday)缺席下，公鹿隊目前是以現年26歲，身高6呎4吋的得分後衛艾倫(Grayson James Allen)和現年35歲，身高6呎3吋的另外一名得分後衛希爾(George Hill)替補先發。

艾倫是杜克大學校友，5日晚間連續第9次先發登場，在陣31分鐘10秒，得到本季最高22分，還有5個籃板球，2次助攻1次抄截和1個火鍋。

尼克隊全場其實僅有13分鐘40秒有球權，在第1節是以19：38落後，讓對方三分球12投7中，其中艾倫個人5投4進，幸好尼克隊在後3節比賽都是勢不可擋，全隊整場比賽出手投籃96次41次得分，命中率42.7%，三分球40投10。特別是在上半場第2節，尼克隊6呎8 吋的大前鋒藍道(Julius Deion Randle)得到10分4個籃板球2次助攻和1次火鍋，對於鼓舞隊友士氣居功甚偉。藍道全場在陣33分鐘17秒，得到兩隊最高的32分，是本季9場比賽第3次單場的分超過30，還有12個籃板球，4次助攻和2個火鍋。

現年33歲的羅斯，已經成為尼克隊挽救後場的關鍵，在本季9場賽事中沒有先發過，然而場均在陣22分鐘，得到12.7分和3.1個籃板球，2.9次助攻1次抄截和0.3個火鍋。他在31歲的隊友組織後衛沃克(Kemba Hudley Walker)先發只有15分鐘13秒的局面下，救陣30分鐘25秒，18次出手投籃10次命中準確程度55.6%，三分球6投2中命中率33.3%，罰球1投1中，得到23分，以及8個籃板球，4次助攻2次抄截。

羅斯由板凳一躍而起，使得尼克隊更接地氣。