場邊人語：季結盤點 教士理店

●例行賽季完結，季後賽 作罷，是結算清理門戶的時候了。

曾經在初春立志奪標的MLB 聖地牙哥教士隊10月6日進行秋後算帳，和現年40歲的第21任總教練丁格勒（Jayce Michael Tingler）分道揚鑣，並且馬上於11月1日公開介紹剛滿60歲的新任總教練梅爾文（Robert Paul Melvin）。

丁格勒首執MLB兵符，於教士隊2個球季出賽222場，戰績116勝106敗勝率52.3%，在2020年率球隊晉級季後外卡賽，以3戰2勝淘汰聖路易紅雀隊，是自2006年10月7日以來首度在季後賽過關。

但是教士隊在今年例行賽季9連勝後開高走低，總戰績僅有79勝83敗，讓丁格勒為大數據而犧牲。教士隊在開季後3個月的戰績分別為15勝12敗、19勝9敗和15勝12敗，球季前半部戰績為53勝40負，後半場戰績26勝43負，換句話說，球隊由7月到10月間累積敗北50場，其中在晉級關鍵的9月份，戰績卻是6勝19敗。教士隊迎戰國聯隊伍的戰績為65勝77敗，和西區小組球隊對壘取得34勝42敗戰績，始終受制於舊金山巨人隊和洛杉磯道奇隊。

梅爾文在MLB帶領美聯和國聯共3支球隊18個球季出賽2618場，戰績1346勝1272敗勝率51.4%，其中在2003年帶領包括右外野手鈴木一朗在內的西雅圖水手隊取得93勝69敗的戰績，他在亞里桑納響尾蛇隊帶隊5年期間，戰績337勝340敗勝率只有49.8%。轉任到奧克蘭 運動家隊領軍之後，至今11個球季出賽1617場，戰績853勝764敗勝率51.4%。

奧克蘭運動家隊成軍121年，29次晉級季後賽，9次榮獲大聯盟年度總冠軍。梅爾文掌印期間已6次躋身季後賽，3次獲得美聯西區小組冠軍。

教士隊同時也於10月27日更換投手教練，由49歲的奈巴拉（Ruben Niebla）出任。奈巴拉在克里夫蘭印地安人隊一軍和小聯盟先後任職21年，親自指導過年輕好手如紐約洋基隊右投克魯伯（Corey Kluber）、教士隊右投克里文格（Mike Clevinger）、洛杉磯道奇隊右投包爾（Trevor Bauer）、印地安人隊右投麥肯錫（Triston McKenzie）以及卡林恰克（James Karinchak）、普里塞克（Zach Plesac）等人。

日本出生的右投達比修有（Yu Darvish）於2012年4月9日首次在美國職棒天地亮相，2020年12月28日由芝加哥小熊隊被交易到教士隊，現年35歲的他本季先發30場主投166.1局有199次三振和44次四壞，責失78分，防禦率為4.22，戰績8勝11敗。

達比修有會不會獲奈巴拉和梅爾文倚重？這是懸念。