場邊人語：活塞開機 新人練肌

兵需要越練越強。

底特律活塞隊在10月20日例行賽開打後連敗4場，直到10月30日在密西根州主場才以110比103擊敗奧蘭多魔術隊拿下首勝；不過在打完7場賽事後戰績差勁，在NBA 東區15隊墊底。

身高6呎8吋、剛年滿20歲的後衛康寧漢（Cade Parker Cunningham）10月30日先發上陣18分鐘55秒，這天是他首次在職業籃球聯賽登場；出手投籃8次只有1次得分，命中率低到12.5%，三分球5次全部落空，有7個籃板球2次助攻1次失誤和收獲2分。11月2日第2次先發上場在主場對抗密爾瓦基公鹿隊，上場時間略增至29分鐘14秒，出手投籃14次只有2次得分，命中率仍然低到14.3%，三分球9次嘗試繼續全部落空，幸好2罰2中，還有3個籃板球2次失誤和得到6分。

康寧漢是活塞隊於2021年7月29日在年度選秀活動欽點的狀元，目前很明顯地正在掙扎適應職業籃球的環境，嘗試找到球感和手感，並且調適扮演一名先發後衛的角色。他的職籃生涯前兩場上陣表現22投只進3球，命中率低到只有13.6%，是NBA自1954-55賽季開始使用現行限時出手規則以來，名列第2差的紀錄。多倫多暴龍隊6呎組織後衛弗瑞茲爾（Tim Frazier）曾於2015年2月6日和7日留下2場比賽16投2中，命中率12.5%的新人紀錄。

康寧漢生於德州阿靈頓，是奧克拉荷馬州 立大學校友，歷年出身該校的職籃球員包括代表紐約尼克隊出賽8個球季602場例賽的6呎3吋得分後衛史塔克斯（John Levell Starks），以及目前代表波士頓塞爾蒂克隊出賽的6呎3吋組織後衛史馬特（Marcus Osmond Smart）等人。

他在奧克拉荷馬州立大學籃球隊僅出賽1個球季27場，其中只有1次不是先發，場均出賽時間35.4分鐘，出手投籃14.8次入網6.5次命中率為43.8%，三分球出手投籃5.7次入網2.3次命中率為40%，還有罰球投籃5.8次入網4.9次命中率為84.6%，得到20.1分，以及6.2個籃板球3.5次助攻，1.6次抄截0.8次火鍋4次失誤。

康寧漢由於右腳踝受傷，沒有參加賽前集訓和熱身賽，目前在教練團的指導和呵護之下，逐步增加上場時間和融入攻守兩端參與。活塞隊成軍已經74年並且有42次季後賽 經驗，最近一次晉級季後賽是於2018-19球季。而在2019-21球季連續2個球季只有20勝，分別苦吞46次和52次敗仗。

活塞隊期待康寧漢的等待。