場邊人語／德州作東 好局落空

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彭廣揚

亞特蘭大勇士隊低調轉場；休士頓太空人隊變調失守。勇士，名副其實。

MLB美聯和國聯年度總冠軍系列爭奪賽第6戰，11月2日由休士頓太空人隊在主場「接待」亞特蘭大勇士隊；太空人隊先發投手是現年24歲、來自委內瑞拉的右投賈西亞（Luis Heibardo Garcia），以42球數僅主投2.2局；勇士隊則是由27歲左投弗里德（Max Dorian Fried）先發，他在2017年8月8日才登上大聯盟，曾於10月27日在休士頓登板承擔敗投；他當晚以74球數完成6局任務，有6次三振沒有四壞球，被擊出4支安打。

今年MLB年度總冠軍系列爭奪賽前5戰，每次擔負敗戰的投手都不相同；勇士隊的32歲左投史密斯（William Michael Smith）連續2場救援成功；來自墨西哥的26歲先發右投尤奎迪（José Luis Urquidy）則是雙方唯一有2次勝投紀錄者。史密斯於2日擔任終結者。

這是MLB「世界大賽」第69次進行5場交戰後出現3勝2負的局面，翻閱過往的紀錄，在第5戰獲勝而搶下年度總冠軍系列賽隊伍有26次，捧冠率38.2%，包括1995年的勇士隊。有4支球隊在取得3勝2負的成績之後輸掉第6戰，但是最終還是笑捧總冠軍杯，包括2017年的太空人隊、2014年的舊金山巨人隊、1997年的邁阿密馬林魚隊、1975年的辛辛那提紅人隊。

自2013年10月30日波士頓紅襪隊在主場以6比1取勝聖路易紅雀隊之後，還沒有球隊在自己的主場觀眾面前贏得年度總冠軍。太空人隊最近一次是於2019年10月30日在主場進行關鍵第7戰，眼睜睜地看著華盛頓國民隊以6比2凱旋。2日也不例外，在主場向他人恭賀。

勇士隊自9月14日到18日還沒有連續輸過2場。2日，來自古巴的第2棒指定打擊索勒（Jorge Carlos Soler）在第3局率先擊出左外野方向446英尺遠的全壘打，攻下3分先馳得點，第5局上又由27歲第9棒游擊手史旺森（James Dansby Swanson）再擊出左外野方向411英尺遠的2分全壘打，協助勇士隊在前6局拉開領先6分的差距。第3棒右投左打的一壘手弗里曼（Frederick Charles Freeman）在第7局繼續擊出中外野方向416英尺遠的陽春砲，這是他在季後第5支全壘打，也是總決賽第2轟。

當晚是弗里德季後賽第9次先發登板；他的4位前輩隊友表現常留人心，包括左投葛拉文（Tom Glavine）（32次）、右投史莫茲（John Smoltz）（27次）、右投麥達克斯（Greg Maddux）（27次）、左投艾佛瑞（Steve Avery）（12次。勇士隊從沒有打完162場例行賽後稱冠；該隊於1995年10月28日擊敗克里夫蘭印地安人隊奪標，是在球員罷工後例賽只有144場時；MLB的國聯在1962年後採用162場賽制。

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