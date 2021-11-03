場邊人語／超前當機 巨人失計

前功盡棄，指的就是前面進程能給力，卻抵不上後段行程不著力。

紐約 巨人隊1日晚間7時16分在密蘇里州坎薩斯城自然草皮的「箭頭球場」（Arrowhead Stadium）迎戰近況不佳的酋長隊，雖然比賽現場溫度只有華氏39度，還是吸引7萬2898名球迷。地主隊是由26歲四分衛馬霍姆斯（Patrick Lavon Mahomes II）領軍，巨人隊則由24歲四分衛瓊斯（Daniel Jones）領軍。雙方在第1節傳球都遭到攔截，巨人隊全場縱然攻守相當賣力，但是在第4節發生2次可以避免的犯規判罰（防守越位和拉扯對方面罩），讓酋長隊在終場前1分鐘7秒有機會由34碼外射門得分，以20比17險勝展顏慶功。

巨人隊在這場比賽惜敗，使得瓊斯成為71年以來，首名大聯盟先發四分衛在職業球壇亮相後，連續7次在周一或者周四出賽都吃敗仗。周一或者周四晚間的比賽，通常都是全美直播。瓊斯是於2019年度選秀由巨人隊在第1輪第6順位看中，同年10月10日在新英格蘭 愛國者隊客場和全國球迷見面。

巨人隊成軍97年，最近一次晉級季後賽是2017年1月8日在外卡賽遭遇綠灣包裝工隊。該隊屬於NFL國聯東區小組；目前戰績2勝8敗，由11月8日到21日短暫休戰後，賽程緊接著還有8場硬戰，包括5次客場出賽坦帕灣海盜隊、費城 老鷹隊等難纏隊伍。至於ˊ巨人隊此時輸給酋長隊，基本上預告例行賽季的剩餘賽程作為不多。

酋長隊全場有34分鐘38秒掌控球權，有12次犯規判罰損失103碼，而巨人隊也有10次犯規，遭到判罰88碼，該隊在第4節關鍵的15分鐘內，讓對手共有9分鐘59秒的2次攻擊機會，分別於36碼和34碼處起腳攻進3分球，是終場飲恨的關鍵。

酋長隊上半場2節都有得分，第1節以6碼短傳首開紀錄。巨人隊只有在第2和第4節得分，也有2次追平比分。馬霍姆斯當天傳球48次給8名隊友，其中29次成功，成功率有60.42%，共推進275碼，1次傳球達陣1次遭到攔截2次遭擒殺，最遠傳球距離24碼。他還有3次持球衝鋒推進10碼，可惜沒有衝鋒達陣。馬霍姆斯當晚和27歲的外接球員希爾（Tyreek Hill）合作無間，希爾18次是傳接對象，12次接應成功，共推進94碼，最遠傳接距離15碼，有1次傳球達陣，此外，他和26歲的跑鋒威廉斯（Darrel Williams）13次合作推進49碼。

巨人隊四分衛瓊斯當晚傳球32次給9名隊友，其中22次成功，成功率有68.75%，共推進222碼，有2次傳球達陣，還有1次遭到攔截3次遭擒殺，最遠傳球距離50碼。他還有5次持球衝鋒推進12碼，最遠6碼，也沒有衝鋒達陣。

酋長隊布陣一向選擇傳球多過衝鋒；1日晚間出賽是「手腳並用」得分和獲勝。至於巨人隊，只因為自己大意，煮熟的鴨子飛了。