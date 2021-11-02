場邊人語／雖然後備 非等閒輩

將相本無種，良機當自重。

紐約噴射機隊10月31日在新澤西州 戶外的「大都會人壽保險球場」（MetLife Stadium）迎戰俄亥俄州 辛辛那提猛虎隊，雙方交鋒吸引6萬7503名球迷，上座率僅為82%。噴射機隊在26歲四分衛懷特（Mike White）領軍之下，全場擁有36分鐘20秒球權優勢，終場逆轉劣勢，以34：31擊敗猛虎隊，贏得本季第2勝和第2次主場捷報，總戰績由1勝5敗轉為2勝5敗，勝率28.6%，比同組的邁阿密海豚隊率強；猛虎隊則由5勝2負也變成5勝3敗，在競爭激烈的NFL 美聯北區小組緊隨領先的巴爾迪摩烏鴉隊。

這場比賽是NFL自8月5日以來結局最令人驚喜的一次對抗；噴射機隊4節比賽每節都有得分，其中3次傳球達陣1次衝鋒取分和1次24碼外遠射得分。該隊在第4節得分達雙位數，並且在本球季首次開局就得分。烏鴉隊攻勢頭重腳輕，只有在第2節單節得到17分。

這也是噴射機隊隊首次擊敗由23歲四分衛布洛（Joseph Lee Burrow）領銜的猛虎隊。布洛身高6呎4吋，曾效力俄亥俄州立大學和路易斯安那州立大學，是猛虎隊2020年圈點的選秀狀元，於2020年9月13日起投入聯賽。當年選秀中，來自阿拉巴馬大學的左撇四分衛塔戈维洛（Tuanigamanuolepola Tagovailoa）以及來自奧勒岡大學的四分衛賀伯特（Justin Patrick Herbert）都名列前10名；現年22歲的威爾森（Zachary Kapono Wilson）是噴射機於2021年選秀第1輪第2名，他自9月12日到10月24日先發6場比賽後膝部受傷，預定11月14日在主場銷假上陣。

懷特身高6呎4吋，曾效力南佛羅里達大學和西肯塔基大學，共參加44場比賽，累積傳球1393次，其中863次成功，成功率有62%，共推進11262碼，有74次傳球達陣31次遭到攔截。達拉斯牛仔隊於2018年選秀時以第5輪171順位圈點；2019年9月25日到2021年1月5日間，18次進出噴射機隊，終於熬到首次替補威爾森先發地位。他全場傳球45次給過10名隊友，其中37次成功，成功率高達82.22%，共推進405碼，有3次傳球達陣2次遭到攔截2次遭到擒殺，最遠傳球距離26碼；此外，他還有5次持球衝鋒。他在本季首次替補登場是在波士頓對抗新英格蘭愛國者隊。

噴射機隊當天比賽也調派懷特的35歲替補強森（Joshua Javon Johnson）短暫出場。

NFL開戰8個星期以來，32支球隊已經有8支隊伍必須勞駕替補四分衛先發，包括噴射機隊、克里夫蘭布朗隊、芝加哥熊隊、舊金山49人隊、西雅圖海鷹隊、邁阿密海豚隊、休士頓德州佬隊和華盛頓隊。