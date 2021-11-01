場邊人語／斯巴達人 逆轉游刃

終場前61秒傳球失誤，密西根大學只能客場飲恨。

都是來自密西根州 ，本季戰績都是7連勝，在「11州14校聯盟」(Big Ten)聯盟內戰績同樣是4連勝的密西根大學和密西根州立大學美式足球 隊，30日午後在底特律附近的密西根州立大學「斯巴達球場」(Spartan Stadium)交鋒，7萬6549 名球迷熱情捧場；密西根大學賽前以全國排名第6被看好可能勝出，密西根州立大學則是全美排名第8，雖然密西根大學在第1節就以10比0超前，上半場以23比14領先，密西根州立大學卻善用對手的失誤，於下半場得到23分，第3節結束前6分鐘17秒時害落後16分，但是在終場前1分鐘，由角衛布蘭德利(Charles Brantley)在邊線攔截到對方四分衛麥克瑪拉(Cade McNamara)傳球，造成局面逆轉確定以37：33告捷。

雙方上次吸引全國觀眾矚目的對抗，是由於彼此的全國排名分別是第7和第9。1964年10月10日在密西根州立大學主場，到訪的密西根大學隊是以17：10擊敗作東的密西根州立大學隊，而在取勝空軍官校和海軍官校之後，獲得例行賽季3連勝。

最近還有一次雙方對陣也吸引各地觀眾關注，也是由於兩隊當時的全國排名分別是第7和第12。2015年10月17日下午3時30分起，雙方在密西根大學主場較量，到訪的密西根州立大學隊是以27：23擊敗地主隊，中斷密西根大學獲得例行賽季5連勝得局面。

30日比賽，是密西根大學和密西根州立大學在美式足球項目，由1898年起至今第114次對陣，密西根大學原來以71勝37敗5和的總戰績領先。但是密西根州立大學再度勝出，使得總教練塔克(Mel Tucker)創寫自從2020年由科羅拉多大學轉任以來，連續2次擊敗密西根大學紀錄。

密西根大學隊總教練哈博(Jim Harbaugh)則是遭遇密西根州立大學戰績只有3勝4敗。

身高5呎10吋(178公分)的密西根州立大隊大三跑鋒沃克(Kenneth Walker III)，是美國 大學美式足球進行9個星期賽事之後的跑鋒王，也是年度最佳美式足球運動員熱門候選人(Heisman Trophy Contender)；當天23次帶球衝鋒，推進197碼，有5次衝鋒達陣，最遠距離58碼。他在第4節2次分別衝鋒58碼和23碼得分，將比分追平和逆轉形勢在終場前5分鐘8秒領先4分，正是致勝關鍵。

密西根大學的大三四分衛麥克瑪拉在比賽求勝心強，全場傳球44次給過9名隊友，其中28次成功，成功率有63.6%，共推進383碼，有2次傳球達陣，以及1次遭到攔截，最遠傳球距離87碼；此外，他還有2次持球衝鋒23碼。

密西根州立大隊的大二的四分衛索恩(Payton Thorne)表現一般，當天累積傳球30次給7名隊友，其中19次成功，成功率63.3%，共推進196碼，沒有傳球達陣，還有2次遭到攔截3次被擒殺，最遠傳球距離40碼；此外，他還有7次持球衝鋒沒有累進距離，也沒有衝鋒達陣，最遠衝鋒距離倒是有22碼。