場邊人語／勇士投捕 主場力撲

亞特蘭大勇士 隊少投老捕，既能守住局面又攻陷城池；造成休士頓太空人 隊難得抱蛋而歸。

美國 職棒大聯盟 (MLB) 美國聯會和國家聯會年度總冠軍系列爭奪賽第3戰，10月29日晚間8時12紛起，由休士頓太空人隊作客走訪戰亞特蘭大勇士隊；太空人隊的先發投手是現年24歲，來自委內瑞拉，在大聯盟2個球季只有20場作戰經驗的右投手賈西亞(Luis Heibardo Garcia)；勇士隊的先發投手是23歲的右投手安德森(Ian Theodore Anderson)，他是於2020年8月26日才登上大聯盟，至今參加過19場例行賽事，季後賽階段登板4次，先後擊敗辛辛那提紅人隊、邁阿密馬林魚隊、密爾瓦基釀酒人隊和太空人隊。

這是大聯盟職棒15年以來，兩支球隊又一次不約而同地調派新鮮人出任年度總冠軍賽事的先發投手。2006年10月21日晚間，底特律老虎隊的時年23歲右投手韋蘭德(Justin Brooks Verlander)在主場，和當時24歲聖路易紅雀隊右投手瑞耶斯(Anthony Loza Reyes)對決，瑞耶斯拿下總決賽開門紅，韋蘭德苦吞季後首敗。

29日的比賽本質是投手戰，安德森以76球數 (39次好球) 主投5局面對18名打者，有4次三振，3次四壞球，以及1次觸身球，曾經有過接力「無安打比賽」的機會，但是接戰到第8局，4名隊友未曾竟功。賈西亞則以72球數(41次好球)僅主投3.2局面對18名打者，有6次三振，4次四壞球(1次故意保送上壘)，遭到對方擊出3支安打比賽，其中2次是二壘安打，責任失掉1分。

勇士隊32歲的捕手達諾德(Travis E. d'Arnaud)右投右打，2013年8月17日起加入聯賽，至今擁有604場例行比賽和45場季後賽經驗，剛於8月20日和勇士隊續約2年。他從2015年到如今參加過45場季後賽，累積35支安打7支全壘打和4支二壘安打，以及有22個打點。達諾德在這場比賽擔任第7棒，他在第8局下2人出局時擊出437英呎遠的陽春全壘打，一面落實勇士隊領先，同時也重創對手的士氣。

兩隊的總教練都選擇在先發投手面對2輪18個打席時更換投手，用意在於有效管控第3輪起的投球內容和效果。經過3小時24分鐘的挑燈夜戰，在4萬2898名球迷冒著華氏49度溫度的關注下，勇士隊雖然只擊出6支安打和有1次失誤，然而克服有霧又飄雨的天氣，成功地遏制對方僅有2次零星安打，終場以2：0凱旋。

這是第92次美國職棒「世界大賽」進行3戰後出現2勝1負的局面，由過往的紀錄觀察，搶下年度總冠軍系例賽事第3戰的勝利彩頭至關重要。因為這些年來已經有61次取得2勝1負領先局面的球隊，就是最後捧冠的球隊(66.3%)，包括2017年度的太空人隊。