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場邊人語／紅雀自誤 綠灣鼓舞

彭廣揚

終場前12秒傳球失誤，寄望主場逆轉得勝於是化為泡影。

來自威斯康辛州的綠灣包裝工隊28日開拔到亞里桑納州格林岱爾（Glendale）的「洲際產業保險理財球場」（State Farm Stadium） ，挑戰開季以來7戰7勝的紅雀隊，比賽吸引6萬3696名兩隊球迷。包裝工隊全場有37分35秒掌控球權，紅雀隊上半場只有8分鐘41秒擁有球權，雖然在第4節關鍵的15分鐘爭取到7分鐘22秒的攻擊機會，卻由於終結傳球遭到攔截，終場以21比24飲恨，戰績破功變為7勝1敗，包裝工隊則由6勝1負的成績改善成為7勝1敗；成為競爭激烈的NFL國聯北區小組領先者，也是聯會目前勝率最佳（87.5%）隊伍。

包裝工隊在4節比賽之中實際掌握攻擊節奏，並且不斷展現嚴實防守能力，除了第1節之外，其他3節都有得分。紅雀隊雖然在第1、第3節和第4節都得到7分，全場在第2節以7比7打平後，主隊一直處於追趕狀態。

雙方上次轟轟烈烈地對抗是2010年1月10日在亞里桑納州，紅雀隊當年是由38歲的四分衛華納（Kurtis Eugene Warner）領軍，傳球33次，其中29次成功，共推進379碼，5次傳球達陣沒有遭到攔截1次遭擒殺，最遠傳球距離33碼。而時年27歲的包裝工隊四分衛羅傑斯（Aaron Rodgers）當天搶盡風頭，傳球42次，其中28次成功，共推進423碼，有4次傳球達陣，有1次遭到攔截5次遭擒殺，最遠傳球距離19碼。終場紅雀隊以51比45擊敗包裝工隊，在季後賽外卡回合勝出。

羅傑斯28日展現出旺盛的求勝心，全場傳球37次給過8名隊友，其中22次成功，成功率59.46%，共推進184碼，在第3和第4節2次傳球達陣，合作對象都是現年31歲、身高只有5呎8吋的接球員柯布（Randall Ladonald Cobb II）。羅傑斯本賽沒有遭到攔截，但是有1次遭到擒殺，最遠傳球距離33碼；此外還有2次持球衝鋒。他從9月12日以來，單場比賽至少成功傳球133碼，最多單場累積傳球距離是344碼，共在7戰17次傳球得分。

紅雀隊24歲四分衛穆雷（Kyler Murray）相對發揮差強人意， 在對方強固的防守壓力之下，當天累積傳球33次給7名隊友，其中22次成功，成功率66.67%，共推進274碼，沒有傳球達陣還有2次遭到攔截，最遠傳球距離55碼；此外，他身手矯捷還有6次持球衝鋒累進21碼，可惜並沒有衝鋒達陣，最遠衝鋒距離9碼。

身高6呎1吋的26歲紅雀隊接球員康納（James Earl Conner），當天5次帶球衝鋒，推進22碼，在第3節和第4節2次衝鋒得分，將比分縮小到3分之內，他在本季8場賽事之中，已經3次單場有2次衝鋒達陣。

穆雷全場進攻枉然，關鍵時刻竟然遭到對方攔截成功，是人誤，更是誤事。

保險 季後賽 威斯康辛州

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