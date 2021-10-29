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場邊人語／挑燈陳兵 休城追平

彭廣揚

●亞特蘭大勇士隊單局丟失4分有2次失誤；休士頓太空人隊靠4局得分而勝出。

第117屆MLB年度總冠軍系列爭奪賽第2戰10月27日繼續由休士頓太空人隊在主場迎戰亞特蘭大勇士隊；經過3小時11分鐘的激戰，4萬2833名休士頓球迷滿意地享受太空人隊擊出9支安打，在前2局就斬獲5分，終場以7：2凱旋。

這是MLB總冠軍系列賽「世界大賽」（The World Series）第61次出現前2戰雙方成績1勝1負，翻閱過去60年紀錄，贏得第2戰的球隊有31次成為最後捧冠的球隊（51.7%），像是安納罕天使隊（2002）、紐約洋基隊（2009）、芝加哥小熊隊（2016）和太空人隊（2017）。不過2020年10月21日，坦帕灣光芒隊雖然在第2戰以6比4取勝，可惜最後仍以1勝3負向洛杉磯道奇隊稱臣。

因此，雙方在喬治亞州亞特蘭大的第3戰尤其重要。在總決賽雙方各有勝負之後，贏得第3戰的球隊有39次（65%）最終躍登年度總冠軍王座，但是紐約洋基隊（2003）、聖路易紅雀隊（2013）、坎薩斯皇家隊（2014）和克里夫蘭印地安人隊（2016）是例外。

這是太空人隊成軍以來第2次在爭冠道路上遭逢1勝1負的挑戰局面；該隊決心借鏡2017年11月1日在加州洛杉磯客場第7戰，以5：1擊敗道奇隊奪標的經驗。勇士隊則是第4次在爭冠的道路上遭遇1勝1負局面，該隊必須記取1992年10月24日在主場第7戰，延長到11局以3：4隊遭到多倫多藍鳥隊勝出的教訓。

太空人隊第2戰是後攻的球隊，於第1局下就先馳得點。在今年季後賽，開賽後率先得分的隊伍戰績是26勝7負。在總決賽史頁中，這是連續第7次出賽首局就有得分的局面；上次出現這種局面還要回溯到20世紀20年代，從1927年10月5日到1928年10月7日。

太空人隊歷年來在季後賽爭奪總冠軍階段的第2戰成績2勝2負，勇士隊歷年來則在總決賽階段的第2戰成績4勝6負；太空人隊在本季後賽第1回合第2戰取勝芝加哥白襪隊，在第2回合第2戰輸給波士頓紅襪隊。

26歲墨西哥籍投手尤奎迪（José Urquidy）主投5局有7次三振，是首位來自墨西哥，累積2勝的總決賽勝利投手，他在總決賽單場比賽至少有7次三振的紀錄，和3名太空人隊前輩齊名，包括右投韋蘭德（Just Verlander）（2017）、右投摩頓（Charlie Morton）（2017） 、右投貝克（Brandon Backe）（2005）。

太空人隊二壘手亞土維（Jose Altuve）繼續扮演開路先鋒，擊出1支二壘安打和1支全壘打；這是他在歷年季後賽累積的第36和37次長打，也是第22支全壘打。

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