場邊人語／兩強會戰 勇士先斬

MLB 亞特蘭大勇士 隊史上10場季後賽一直未被看好；休士頓太空人 隊一直在未來搶4的系列賽形勢看好。

第117屆MLB美聯和國聯年度總冠軍系列爭奪賽，10月26日由休士頓太空人隊在主場迎戰亞特蘭大勇士隊；太空人隊先發投手是27歲來自多明尼加、在大聯盟有4個球季作戰經驗的左投瓦德茲（Framber Valdez）；勇士隊主戰投手是37歲右投摩頓（Charles Alfred Morton），他已經在大聯盟征戰14個球季，曾於2017年和2018年賽季效力於太空人隊，出賽55場，並於2017年11月1日在客場和道奇隊進行關鍵的第7戰，以5比1告捷。

經過4小時6分鐘的夜戰，在4萬2825名休士頓球迷關注下，作客的勇士隊共擊出12支安打，在前3局共斬獲5分，終場以6比2凱旋。

美聯所屬球隊歷年來，累積有66次奪得年度總冠軍，國聯只有50次勝出。

進入21世紀以後，MLB已經連續21個球季年度總冠軍每年都換新面孔，這種「江山代有人才出」的競爭激烈局面，在職業籃球、冰球、美式足球天地至今未曾見到；只有NBA聯盟於1969-70球季到1986-87球季，連續18年總冠軍球隊年年更換。

搶下年度總冠軍系列賽的開門紅，是件有特別意義的事，這些年來已有73次贏得首役的球隊，就是最後捧冠的球隊（62.9%）。但是勇士隊有2次例外，1992年11月7日雖然首役以3比1擊敗多倫多藍鳥隊，以及1996年10月20日在爭奪系列賽首戰以12比1狂掃紐約洋基隊，然而後來都和總冠軍失之交臂。

勇士隊和太空隊在季後賽爭奪總冠軍已經交手過5次；其中勇士隊3勝（1997、1999、2001），太空人隊2次得勝（2004、2005）。

MLB年度總冠軍系列賽「世界大賽」（The World Series），顧名思義是指參加的球員來自國際，關心的球迷代表全球；今年季後賽共有20名球員為非美國出生，以6名來自委內瑞拉最多，來自古巴的有5人，來自多明尼加有4人，波多黎各有3人，來自墨西哥和和荷屬庫拉索島各有1人。

在兩隊陣容中，有19名球員有過「世界大賽」經歷，其中13名太空人隊球員見識過大場面，6名勇士隊球員也有不凡經驗。擊敗洛杉磯道奇隊晉級的太空人隊是第4次亮相「世界大賽」，前三次分別是2005年對抗芝加哥白襪隊、2017擊敗洛杉磯道奇隊，以及2019年面對華盛頓國民隊。

勇士隊最近一次在客場大戰太空人隊獲勝，是在2014年6月25日以4比0獲勝。