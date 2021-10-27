場邊人語／防守大意 海鷹折翼

關鍵時刻次防守破口，終場只有黯然低首。

西雅圖海鷹職業美式足球 隊25日冒著風雨在華盛頓州 戶外的「盧曼球場」（Lumen Field）迎戰來自路易斯安那州紐奧良聖徒隊，6萬8563名球迷在溫度只有華氏55度露天觀戰；客隊由27歲四分衛溫斯頓（Jameis L. Winston）領軍，全場32分鐘49秒掌控球權，並且在第4節還以4分鐘48秒發動1次16波32碼攻擊，由新人強森（Brian Johnson）從33碼遠攻門得到3分，聖徒隊終場以13比10險勝。

海鷹戰績因此變成5敗2勝，勝率只有28.6%，在競爭激烈的NFL國聯西區小組墊底，例行賽程還有10場賽事。聖徒隊戰績則是4勝2敗，勝率在國聯僅次於亞里桑納紅雀隊、洛杉磯 公羊隊、綠灣包裝工隊、坦帕灣海盜隊和達拉斯牛仔隊。

這場賽事是海鷹隊自10月7日以來連續第3場敗仗，也是當家32歲四分衛威爾森（Russell Carrington Wilson）受傷以後，替補四分衛史密斯（Eugene Cyril Smith III）連續第2場失利。海鷹隊在9月19日、10月7日和25日在主場敗北，這種開季以來連續3次主場出賽失利，還是1992年9月6日到10月18日來首見；當年海鷹隊戰績是14敗2勝。此外，海鷹隊最近一次在球季中連輸3場是在2011年10月23日到11月6日，敗於克里夫蘭布朗隊、辛辛那提猛虎隊、達拉斯牛仔隊。

海鷹隊替補四分衛史密斯身高6呎3吋，當天傳球22次給6名隊友，其中12次成功，成功率54.55%，共推進167碼，有1次傳球達陣，沒有遭到攔截但是有5次遭擒殺，最遠傳球距離84碼。他雖然是在第1節比賽就以51秒快手發動1次3波84碼傳球攻擊得分，但是下半場幾乎完全沒有作為。

作客的聖徒隊四分衛威斯頓身高6呎4吋，表現則儼然不同，傳球35次給9名隊友，其中19次成功，成功率54.55%，共推進222碼，有1次傳球達陣沒有遭到攔截2次遭擒殺，最遠傳球距離31碼。此外，他還有8次持球衝鋒，累進40碼最遠距離18碼。

聖徒隊26歲跑鋒卡瑪拉（Alvin Mentian Kamara）身高5呎10吋，全場持球衝鋒20次，共推進51碼，最遠傳球距離12碼，肩負起全隊陸地作戰的重任。

海鷹隊的防守其實還算稱職，可惜第4節時由於針隊四分衛粗暴和發球越位而遭到判罰，平白奉送2次「第一當」給對手，本該踢和，但卻敗陣！