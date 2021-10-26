場邊人語／猛虎出山 烏鴉四散

●由於眼前形勢不妙，思量扳回無望，於是終場前6分鐘59秒替換主角，其實比賽已經結束。

巴爾迪摩烏鴉隊24日午後在馬里蘭州 戶外的「製造者暨交易者銀行球場」（M&T Bank Stadium）以逸待勞，迎戰來自俄亥俄州 辛辛那提的猛虎隊，雙方交鋒吸引7萬659名球迷。地主隊雖然全場有31分鐘49秒掌控球權，然而卻在第4節關鍵的15分鐘內，辜負7分鐘25秒的攻擊機會，終場以17：41慘敗，戰績由5勝1敗轉為5勝2敗，猛虎隊則由4勝2負也變成5勝2敗；雙方在競爭激烈的NFL 美聯北區小組共同領先。

猛虎隊4節比賽每節都有得分，除了第1節之外，其他3節各自得分都是雙位數。烏鴉隊只在第2和第3節得分。這是猛虎隊首次擊敗由四分衛傑克森（Lamar Demeatrice Jackson Jr.）領銜的烏鴉隊。

2020年10月11日，巴爾迪摩烏鴉隊也在主場出賽猛虎隊，猛虎隊的23歲四分衛布洛（Joseph Lee Burrow）當天傳球30次，其中19次成功，共推進183碼，沒有傳球達陣但是有1次遭到攔截7次遭擒殺，最遠傳球距離26碼。時年23歲的烏鴉隊四分衛傑克森當天搶盡風頭，傳球37次，其中19次成功，共推進180碼，有2次傳球達陣是有1次遭到攔截1次遭擒殺，最遠傳球距離30碼。

布洛身高6呎4吋，曾效力俄亥俄州立大學和路易斯安那州立大學，是猛虎隊於2020年圈點的選秀狀元。事隔一年，他這次全場傳球38次給過5名隊友，其中23次成功，成功率有60.52%，共推進416碼，有3次傳球達陣1次遭到攔截，最遠傳球距離82碼；此外，他還有1次持球衝鋒，自9月12日以來，單場比賽至少成功傳球172碼，最多單場累積傳球距離348碼。他上個球季共先發10場有13次傳球達陣，本球季才進行7場賽事，已經17次傳球達陣建功。

烏鴉隊四分衛傑克森當天累積傳球31次給9名隊友，其中15次成功，成功率62.07%，共推進257碼，有1次傳球達陣多達5次遭到擒殺，最遠傳球距離39碼；此外，他還12次持球衝鋒累進88碼，可惜沒有衝鋒達陣。他在終場前由23歲的四分衛杭特利（Tyler Huntley）替補。

身高6呎1吋的21歲猛虎隊接球員切斯（Ja'Marr Anthony Chase）當天10次接球，其中8次成功，成功率80%，推進201碼，1次傳球達陣，他在本季7場賽事之中，已經3次單場有100碼以上接球距離，5場7次接球達陣。