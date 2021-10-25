我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

孟晚舟正式回華為上班 深圳員工夾道歡呼

大氣河流來襲 金山灣區籠罩暴風雨 部分居民疏散

場邊人語／尼克猛轟 魔術落空

彭廣揚

全場48分鐘投中24次三分球收穫72分。

佛州奧蘭多魔術隊是於10月22日在「安利球場」(Amway Center) 迎戰紐約尼克隊，以主人身分揭開例行賽季序幕；當晚雖然有6名球員得分兩位數，可是尼克隊也有7名球員得分是雙位數，而且全隊54次嘗試三分球有24次破網，命中率有44.4%；第1節就以36比16領先20分，雙方得分差距最多達到34分，魔術隊有19次失誤，主隊最後以96：121落敗。

魔術隊開季以來2場敗局，得分都沒有超過百分；24日晚間，魔術隊將移師到尼克隊的主場—麥迪遜花園廣場(MSG)再戰一場。

尼克隊作客奧蘭多，其實在1萬8846名現場球迷之中，不在少數者是為紐約高喊加油，這些球迷有些是從紐約市出走的「南遷族」，還有部分球迷是準備在佛羅里達州過冬的「候鳥族」。他們對於尼克隊的到訪倍感親切，在比賽現場毫不掩飾身為尼克隊粉絲驕傲。

尼克隊在這場比賽調用14名球員，共有10名球員出手三分球，3名先發球員曾經投中三分球，其中包括剛轉入的組織後衛沃克(Kemba Hudley Walker)三分球5投3中，命中率為60%。還有5名替補球員三分球出擊也有斬獲，其中包括33歲的後衛羅斯(Derrick Martell Rose)三分球投6中4，命中率為66.7%。 

除了羅斯4次投中三分球之外，他的3名隊友也有類似作為，包括22歲的組織後衛奎克利(Immanuel Jaylen Quickley)，現年28歲，來自法國國家隊的得分後衛佛耶(Evan Mehdi Fournier)，以及30歲的得分後衛巴克斯(Alec Burks)。佛耶曾經效力於魔術隊7個球季。 

團隊單場24次三分球得分，是尼克隊在本球季創寫的第一頁傳奇。

尼克隊在球季開始前，設定單場團隊三分球至少40次出手為目標；而在對抗魔術隊時，尼克隊在第4節總共得到35分，其中30分來自10個三分球；奎克利個人就有3次得手。

魔術隊由23歲的中鋒霍華德(Dwight David Howard)領軍，曾經於2009年1月13日在客場對抗沙加緬度國王隊時，締寫全隊單場23次三分球得手記錄，這個23的數字門檻直到2016年12月16日，才由休士頓火箭隊在主場打破，當晚火箭隊替補的得分後衛戈登 (Eric Gordon Jr.) 12次投籃7次三分球得分，先發組織後衛哈登 (James Edward Harden Jr.) 三分球也是12投6中，火箭隊終場以122：100告捷。 

目前大聯盟單場團隊三分球紀錄，是由密爾瓦基公鹿隊於2020年12月29日，接戰邁阿密熱火隊時所創的51次出手29次成功。

紐約市 國王隊 佛州

上一則

喬丹「元祖戰靴」近150萬元天價成交 創拍賣紀錄

下一則

NFL專欄／國會查WFT？內情不簡單

延伸閱讀

200裸模齊聚死海 美藝術家創作挨批大規模放蕩

200裸模齊聚死海 美藝術家創作挨批大規模放蕩
NBA／球丟觀眾席 尼克球星躲過禁賽 遭罰1.5萬元

NBA／球丟觀眾席 尼克球星躲過禁賽 遭罰1.5萬元
NBA／尼克、湖人市值破50億 勇士年營收是負的

NBA／尼克、湖人市值破50億 勇士年營收是負的
數百名「全裸模特」齊聚死海 藝術作品以聖經為靈感

數百名「全裸模特」齊聚死海 藝術作品以聖經為靈感

熱門新聞

湖人戴維斯和哈沃德在第二節爆發口角衝突。(影片截圖)

NBA／湖人內鬨？戴維斯、哈沃德場邊爆發衝突

2021-10-23 07:49
柯瑞（左）對快艇比賽末節連飆兩記大號三分，原來被喬治（右）給的挑戰激發。（美聯社）

NBA／喬治垃圾話嗆「挑戰Logo Shot」柯瑞立即射爆打臉

2021-10-23 20:53
柯瑞在過了33歲生日後已經有6場比賽至少拿到45分，在這歷史上高居第3。(路透)

NBA／33歲柯瑞6場比賽破45分 僅次喬丹、金恩

2021-10-22 08:03
羽球世界排名第二的中國一姐陳雨菲被問到心目中最厲害的女單前三名時，不假思索地回答「戴資穎」。（新華社）

羽球／心目中的世界前3名？陳雨菲脫口而出「戴資穎」

2021-10-18 07:17
普荷斯攙扶透納的畫面在推特上瘋傳。（取材自CBS Los Angeles推特）

MLB／道奇休息室一雙感人背影 普荷斯獲讚「真正領袖」

2021-10-22 07:13
庫茲瑪轉隊巫師首戰就有雙十演出。（路透）

NBA／「湖人沒他0勝7敗」庫茲瑪轉貼嘲諷文 又秒刪

2021-10-22 06:23

超人氣

更多 >
出手打炒房 中國將開徵房地產稅 10大城試點

出手打炒房 中國將開徵房地產稅 10大城試點
外媒爆金與正「處決金正恩」 韓國家情報院：完全不實

外媒爆金與正「處決金正恩」 韓國家情報院：完全不實
3承諾都失守…拜登預算案恐「險勝」 不利期中選舉

3承諾都失守…拜登預算案恐「險勝」 不利期中選舉
紐約白人女持紙箱毆打17歲少女 吐亞裔仇恨言語

紐約白人女持紙箱毆打17歲少女 吐亞裔仇恨言語
「六人行」男星抗癌3年不幸去世 享年59歲

「六人行」男星抗癌3年不幸去世 享年59歲