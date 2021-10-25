場邊人語／尼克猛轟 魔術落空

全場48分鐘投中24次三分球收穫72分。

佛州 奧蘭多魔術隊是於10月22日在「安利球場」(Amway Center) 迎戰紐約尼克隊，以主人身分揭開例行賽季序幕；當晚雖然有6名球員得分兩位數，可是尼克隊也有7名球員得分是雙位數，而且全隊54次嘗試三分球有24次破網，命中率有44.4%；第1節就以36比16領先20分，雙方得分差距最多達到34分，魔術隊有19次失誤，主隊最後以96：121落敗。

魔術隊開季以來2場敗局，得分都沒有超過百分；24日晚間，魔術隊將移師到尼克隊的主場—麥迪遜花園廣場(MSG)再戰一場。

尼克隊作客奧蘭多，其實在1萬8846名現場球迷之中，不在少數者是為紐約高喊加油，這些球迷有些是從紐約市 出走的「南遷族」，還有部分球迷是準備在佛羅里達州過冬的「候鳥族」。他們對於尼克隊的到訪倍感親切，在比賽現場毫不掩飾身為尼克隊粉絲驕傲。

尼克隊在這場比賽調用14名球員，共有10名球員出手三分球，3名先發球員曾經投中三分球，其中包括剛轉入的組織後衛沃克(Kemba Hudley Walker)三分球5投3中，命中率為60%。還有5名替補球員三分球出擊也有斬獲，其中包括33歲的後衛羅斯(Derrick Martell Rose)三分球投6中4，命中率為66.7%。

除了羅斯4次投中三分球之外，他的3名隊友也有類似作為，包括22歲的組織後衛奎克利(Immanuel Jaylen Quickley)，現年28歲，來自法國國家隊的得分後衛佛耶(Evan Mehdi Fournier)，以及30歲的得分後衛巴克斯(Alec Burks)。佛耶曾經效力於魔術隊7個球季。

團隊單場24次三分球得分，是尼克隊在本球季創寫的第一頁傳奇。

尼克隊在球季開始前，設定單場團隊三分球至少40次出手為目標；而在對抗魔術隊時，尼克隊在第4節總共得到35分，其中30分來自10個三分球；奎克利個人就有3次得手。

魔術隊由23歲的中鋒霍華德(Dwight David Howard)領軍，曾經於2009年1月13日在客場對抗沙加緬度國王隊 時，締寫全隊單場23次三分球得手記錄，這個23的數字門檻直到2016年12月16日，才由休士頓火箭隊在主場打破，當晚火箭隊替補的得分後衛戈登 (Eric Gordon Jr.) 12次投籃7次三分球得分，先發組織後衛哈登 (James Edward Harden Jr.) 三分球也是12投6中，火箭隊終場以122：100告捷。

目前大聯盟單場團隊三分球紀錄，是由密爾瓦基公鹿隊於2020年12月29日，接戰邁阿密熱火隊時所創的51次出手29次成功。