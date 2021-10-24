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場邊人語／費城客場 籃網開張

彭廣揚

老將的中距離投籃，正是比賽致勝關鍵。

滿懷爭冠理想的布魯克林籃網隊，10月22日晚間走訪費城客場；籃網隊在上半場以55：62落後，但是第4節全隊合力攻下29分，其中大前鋒兼中鋒艾德里奇(LaMarcus Nurae Aldridge)獨得13分。籃網隊在當晚是以114：109逆轉取勝。這是籃網隊最近6次作客費城第1次高奏凱歌。 

籃網隊的杜蘭特(Kevin Wayne Durant)在本季第二次出場36分鐘54秒，投籃命中率45%，三分球命中率雖然只有16.7%，可是摘得15個防守籃板球12次助攻，還有1次抄截和1次火鍋，得到全隊之最29分，以及難得的「三雙」。杜蘭特在職業生涯例賽，這是第13次創寫單場「三雙」，也是第2次代表籃網隊創寫佳績。

籃網隊總教練奈許(Steve Nash)在這場比賽仍然首先調派現年32歲的哈登(James Edward Harden Jr.)職司得分後衛，身高6呎6吋的哈里斯(Joe Malcolm Harris)擔任小前鋒，現年22歲，身高6呎11吋的克萊斯頓(Nicolas Devir Claxton)、6呎9吋的葛里芬(Blake Austin Griffin)和6呎10吋的杜蘭特( Kevin Wayne Durant)扮演大前鋒上陣。

他然後嘗試5+4的布陣，藉助在澳洲出生的6呎1吋組織後衛米爾斯(Patrick Sammie Mills)，以及現年26歲的組織後衛卡特(Leroy Jevon Carter)防守箝制對方活動空間，和增添本身攻擊火力。米爾斯替補出場30分鐘8秒，三分球3投3中，還有2個防守籃板球2次助攻1次抄截得到11分。卡特本球季剛由鳳凰城太陽隊轉入籃網隊，全場替補23分鐘3秒，三分球投2中1，還有1個防守籃板球2次助攻1次火鍋得到3分。 

籃網隊也重視運用現年36歲，身高6呎11吋的艾德里奇和也是36 歲，身高6呎7吋大前鋒米爾賽普(Paul Millsap)的高度優勢。米爾賽普已經參加過1054場例行賽事，當晚替補出場16分鐘30秒，三分球投4中1，還有4個籃板球得到7分。艾德里奇7次當選全明星，在美加地區男子職業籃球大聯盟(NBA)例行賽季已經累積1031場經驗，總得分達到1萬9975分，其中兩分球1萬5763次出手7856次破網命中率為49.8%，是大聯盟少見高佬中距離射手。艾德里奇當晚在費城當晚替補出場22分鐘41秒，罰球百發百中，還有5個籃板球2次火鍋得到23分。

籃網隊當晚終於在賓州客場2萬367名球迷觀賽下拿到開季首勝，9名先發和替補球員以3種組合亮相，在29歲明星後衛厄文(Kyrie Andrew Irving)不知何時歸隊，或者會被交易離隊的形勢下，持續尋找各種勝利方程式。76人隊則是面對主場首役失利顯得悵然。

哈登出場38分鐘25秒，投籃命中率41.2%，三分球命中率42.9%，有6個防守籃板球8次助攻2次抄截，得到20分。

首勝是逆轉勝，記下。

費城 澳洲 厄文

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