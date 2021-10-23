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場邊人語：老將救場 績優有賞

彭廣揚

●兩軍對陣，老薑救場。

克里夫蘭布朗隊21日在俄亥俄州的「第一能源球場」（FirstEnergy Stadium）作東迎戰來自科羅拉多州丹佛的野馬隊，雙方在接戰前戰績都是3勝3負，布朗隊17日才在主場以14比37向亞里桑納紅雀隊稱臣，而野馬隊自從3日以來已經連輸3場。野馬隊由28歲的四分衛布吉沃特（Theodore Edmond Bridgewater）領銜，布朗隊則由曾經作為替補的32歲四分衛基南（Casey Austin Keenum）先發。

當晚有6萬7431名現場球迷和更多的全國觀眾捧場，布朗隊全場有36分鐘51秒控球權，基南在比賽開始後2分鐘40秒就發動7波攻擊累進75碼，並且和25歲的跑鋒強森（D'Ernest Johnson Jr.）合作衝鋒4碼達陣首開紀錄；布朗隊雖然在4節比賽有9次判罰損失60碼，幸好防守陣線堅實，而且掌握最後5分鐘17秒的控球權，終場以17比14凱旋。

布朗隊的四分衛基南原來是26歲主戰四分衛梅菲爾德（Baker Reagan Mayfield）的替補；梅菲爾德是2018年NFL選秀狀元，由於左肩受傷不能出戰。基南的候補則是前3季在舊金山四九人隊效力、現年26歲的穆林斯（Nicholas Clayton Mullens）。野馬隊四分衛布吉沃特於2014年由明尼蘇達維京人隊在選秀活動第1輪32順位挑中，曾和基南於2017年是維京人隊友。

基南於2020年3月16日和布朗隊簽訂為期3年總價1800萬元的合約；直白的說，布朗隊是超前部署，先做好萬一準備由老將填補重任。

基南自2019年12月29日以來從未登場；當晚全場表現稱職，累積傳球33次供給10名隊友，其中21次成功，成功率達到69.7%，共推進199碼，有1次傳球達陣，沒有遭到攔截，最遠傳球距離34碼；此外，除了本人4次持球衝鋒累進7碼，他還和其他5名隊友合作，製造29次衝鋒機會，其中身高只有5呎10吋的強森，本季首次先發就全場持球衝鋒22次，推進146碼，平均每次收穫6.64碼，有1次衝鋒達陣，最遠衝鋒距離20碼，他是布朗隊在終場之前15分鐘內能夠繼續保持發球權8分19秒的關鍵。

野馬坦隊的四分衛布吉沃特當晚由24歲的四分衛洛克（Paul Andrew Lock）候補；還有25歲的芮皮恩（Brett Rypien）支援。布吉沃特累積傳球33次給9名隊友，其中23次成功，成功率69.7%，共推進187碼，有2次傳球達陣1次遭到攔截，最遠傳球距離31碼；此外，他還2次持球衝鋒累進3碼。在本球季的6場賽事，他單場最少傳球距離是65碼，187碼成績是次差。

只是因為隊友受傷，基南和強森都有例賽先發機會，而且後勢看好。

俄亥俄州 舊金山 科羅拉多州

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